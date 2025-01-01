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Музыка и любовь Таривердиева
Киноафиша Музыка и любовь Таривердиева

Музыка и любовь Таривердиева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Микаэла Таривердиева

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом, где прозвучат мелодии и песни из культовых фильмов в исполнении органистки Марии Блажевич и баритона Александра Пахмутова. Музыка Микаэла Таривердиева, вдохновлявшая зрителей на протяжении многих лет, станет основой этой незабываемой программы.

Знакомство с композитором

Таривердиев — это не только автор хитов из фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Ольга Сергеевна», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Пассажир с «Экватора», но и выдающийся органист. В этом концерте вы сможете услышать его музыку в камерной, почти исповедальной манере, что создаст уникальную атмосферу погружения в мир его творчества.

Программа концерта

В программе концерта ожидаются следующие произведения:

  • Прелюдия «Двое в кафе»
  • «Песня о далёкой родине»
  • «Мгновения» из х/ф «17 мгновений весны»
  • «Королевская охота»
  • «Песня про доброго и злого волшебника» из х/ф «Король-олень»
  • «Снег над Ленинградом»
  • «Я спросил у ясеня» из х/ф «Ирония судьбы, или с лёгким паром»
  • «Маленький принц» из х/ф «Последний экватор»
  • «Память»
  • «Не исчезай» из фильма «Ольга Сергеевна»
  • Сонеты Шекспира «Адам женится на Еве»
  • Две хоральные прелюдии для органа из цикла «Подражание старым мастерам»

Эти произведения позволят вам заново открыть для себя мир музыки Таривердиева и насладиться его уникальным стилем. Приходите на концерт, чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и творчества гения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

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