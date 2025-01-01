Музыка и любовь Таривердиева

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом, где прозвучат мелодии и песни из культовых фильмов в исполнении органистки Марии Блажевич и баритона Александра Пахмутова. Музыка Микаэла Таривердиева, вдохновлявшая зрителей на протяжении многих лет, станет основой этой незабываемой программы.
Таривердиев — это не только автор хитов из фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Ольга Сергеевна», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Пассажир с «Экватора», но и выдающийся органист. В этом концерте вы сможете услышать его музыку в камерной, почти исповедальной манере, что создаст уникальную атмосферу погружения в мир его творчества.
В программе концерта ожидаются следующие произведения:
Эти произведения позволят вам заново открыть для себя мир музыки Таривердиева и насладиться его уникальным стилем. Приходите на концерт, чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и творчества гения.