Музыка и любовь Таривердиева

Концерт музыки Микаэла Таривердиева

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом, где прозвучат мелодии и песни из культовых фильмов в исполнении органистки Марии Блажевич и баритона Александра Пахмутова. Музыка Микаэла Таривердиева, вдохновлявшая зрителей на протяжении многих лет, станет основой этой незабываемой программы.

Знакомство с композитором

Таривердиев — это не только автор хитов из фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Ольга Сергеевна», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Пассажир с «Экватора», но и выдающийся органист. В этом концерте вы сможете услышать его музыку в камерной, почти исповедальной манере, что создаст уникальную атмосферу погружения в мир его творчества.

Программа концерта

В программе концерта ожидаются следующие произведения:

Прелюдия «Двое в кафе»

«Песня о далёкой родине»

«Мгновения» из х/ф «17 мгновений весны»

«Королевская охота»

«Песня про доброго и злого волшебника» из х/ф «Король-олень»

«Снег над Ленинградом»

«Я спросил у ясеня» из х/ф «Ирония судьбы, или с лёгким паром»

«Маленький принц» из х/ф «Последний экватор»

«Память»

«Не исчезай» из фильма «Ольга Сергеевна»

Сонеты Шекспира «Адам женится на Еве»

Две хоральные прелюдии для органа из цикла «Подражание старым мастерам»

Эти произведения позволят вам заново открыть для себя мир музыки Таривердиева и насладиться его уникальным стилем. Приходите на концерт, чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и творчества гения.