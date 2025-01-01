Музыка и цветы. Погружение в мир прекрасного. Квартет Мелодион

Уникальный концерт «Музыка и Цветы» в Храме Христа Спасителя

10 сентября в величественном Храме Христа Спасителя состоится уникальный концерт-событие «Музыка и Цветы». На сцене выступит известный Квартет Мелодион, а специальной гостьей вечера станет финалистка шоу «Голос», талантливая Мариам Мерабова.

Цветочная сказка

Этот вечер обещает быть поистине волшебным. Зал Церковных Соборов будет украшен роскошными цветами: гигантскими пионами, ландышами и клематисами. Вы окунетесь в настоящую цветочную сказку, где каждый уголок зала будет утопать в ярких красках и ароматах.

Музыка, которая вдохновляет

В программе концерта вас ждут произведения от Моцарта до Ханса Циммера. Слушатели смогут насладиться шедеврами классической музыки, включая «Грозу» Вивальди и изысканные композиции неоклассиков, таких как Эйнауди и Циммер. Музыка станет неотъемлемой частью цветочной атмосферы, создавая уникальное единство звуков и красок.

Виртуозные исполнители

Квартет Мелодион, под руководством Натальи Тупиковой-Мороз, обещает поразить слушателей своим мастерством. На сцене также выступят талантливые солисты: Екатерина Тупикова (арфа), Александр Востряков (рояль), Петр Павлюков (бас-гитара) и другие. Каждый из них внесет свою уникальную ноту в этот музыкальный пир.

Специальная гостья

Не упустите возможность услышать Мариам Мерабову — певицу с неповторимым тембром голоса, которая уже покорила сердца многих слушателей. Её выступление станет ярким акцентом вечера и оставит незабываемые воспоминания.

Дресс-код и программа концерта

Рекомендуемый дресс-код — Cocktail. Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом и продлится около двух часов. В программе представлены произведения великих композиторов, таких как:

В.-А. Моцарт — Маленькая ночная серенада

Й.-С. Бах — Ария «Воздух»

Л. Коен — Аллилуйя

А. Вивальди — Лето. Гроза

Х. Циммер — Пираты Карибского моря

и многие другие великие композиции...

Место проведения

Концерт пройдет в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, расположенном по адресу: Пречистенская наб., 39. Этот уникальный зал, освященный в 2000 году, стал одной из ведущих культурных площадок Москвы, сочетая в себе богатую историю и современные технологии.

Не упустите возможность стать частью этого запоминающегося события осени. Мы ждем вас на концерте «Музыка и Цветы»!