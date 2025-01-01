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Музыка и цветы. Погружение в мир прекрасного. Квартет Мелодион
Билеты от 2500₽
Киноафиша Музыка и цветы. Погружение в мир прекрасного. Квартет Мелодион

Музыка и цветы. Погружение в мир прекрасного. Квартет Мелодион

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Уникальный концерт «Музыка и Цветы» в Храме Христа Спасителя

10 сентября в величественном Храме Христа Спасителя состоится уникальный концерт-событие «Музыка и Цветы». На сцене выступит известный Квартет Мелодион, а специальной гостьей вечера станет финалистка шоу «Голос», талантливая Мариам Мерабова.

Цветочная сказка

Этот вечер обещает быть поистине волшебным. Зал Церковных Соборов будет украшен роскошными цветами: гигантскими пионами, ландышами и клематисами. Вы окунетесь в настоящую цветочную сказку, где каждый уголок зала будет утопать в ярких красках и ароматах.

Музыка, которая вдохновляет

В программе концерта вас ждут произведения от Моцарта до Ханса Циммера. Слушатели смогут насладиться шедеврами классической музыки, включая «Грозу» Вивальди и изысканные композиции неоклассиков, таких как Эйнауди и Циммер. Музыка станет неотъемлемой частью цветочной атмосферы, создавая уникальное единство звуков и красок.

Виртуозные исполнители

Квартет Мелодион, под руководством Натальи Тупиковой-Мороз, обещает поразить слушателей своим мастерством. На сцене также выступят талантливые солисты: Екатерина Тупикова (арфа), Александр Востряков (рояль), Петр Павлюков (бас-гитара) и другие. Каждый из них внесет свою уникальную ноту в этот музыкальный пир.

Специальная гостья

Не упустите возможность услышать Мариам Мерабову — певицу с неповторимым тембром голоса, которая уже покорила сердца многих слушателей. Её выступление станет ярким акцентом вечера и оставит незабываемые воспоминания.

Дресс-код и программа концерта

Рекомендуемый дресс-код — Cocktail. Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом и продлится около двух часов. В программе представлены произведения великих композиторов, таких как:

  • В.-А. Моцарт — Маленькая ночная серенада
  • Й.-С. Бах — Ария «Воздух»
  • Л. Коен — Аллилуйя
  • А. Вивальди — Лето. Гроза
  • Х. Циммер — Пираты Карибского моря
  • и многие другие великие композиции...

Место проведения

Концерт пройдет в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, расположенном по адресу: Пречистенская наб., 39. Этот уникальный зал, освященный в 2000 году, стал одной из ведущих культурных площадок Москвы, сочетая в себе богатую историю и современные технологии.

Не упустите возможность стать частью этого запоминающегося события осени. Мы ждем вас на концерте «Музыка и Цветы»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Музыка и цветы. Погружение в мир прекрасного. Квартет Мелодион

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