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Музыка хрустальных замков
Киноафиша Музыка хрустальных замков

Музыка хрустальных замков

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Свердловской филармонии: Музыка хрустальных замков

Изящная, как крыло бабочки, и древняя, как египетские иероглифы — арфа, аристократичный струнный инструмент, который ассоциируется с ангелами и поэтами. А флейта, любимый инструмент царских особ, полна тайн и секретов. Но как она появилась? Что шепчет флейтист, когда мы слышим нежнейшую музыку? Какое произведение для флейты считается самым знаменитым?

Приглашаем юных слушателей на первое в их жизни знакомство с арфой и флейтой. Чарующий дуэт этих нежных тембров и заботливо подобранная музыка сделают эту встречу незабываемой!

Исполнители

  • Мария Позднякова — арфа
  • Мария Маркуль — флейта

Ведущая

Ольга Крючкова

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и узнать больше о двух удивительных инструментах! Концерт пройдет в Свердловской филармонии, и обещает стать настоящим праздником для маленьких ценителей искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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