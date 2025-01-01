Концерт в Свердловской филармонии: Музыка хрустальных замков

Изящная, как крыло бабочки, и древняя, как египетские иероглифы — арфа, аристократичный струнный инструмент, который ассоциируется с ангелами и поэтами. А флейта, любимый инструмент царских особ, полна тайн и секретов. Но как она появилась? Что шепчет флейтист, когда мы слышим нежнейшую музыку? Какое произведение для флейты считается самым знаменитым?

Приглашаем юных слушателей на первое в их жизни знакомство с арфой и флейтой. Чарующий дуэт этих нежных тембров и заботливо подобранная музыка сделают эту встречу незабываемой!

Исполнители

Мария Позднякова — арфа

— арфа Мария Маркуль — флейта

Ведущая

Ольга Крючкова

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и узнать больше о двух удивительных инструментах! Концерт пройдет в Свердловской филармонии, и обещает стать настоящим праздником для маленьких ценителей искусства.