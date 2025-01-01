Меню
Музыка Голливуда на саксофонах. Новогодний концерт
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт: музыка Голливуда в Douglas

В это вечер вас ждет особенный концерт! Музыка Голливуда в исполнении настоящего джаз-бэнда — это захватывающее сочетание кинематографической эпичности и богатого тембрального разнообразия.

Звучание джаза на сцене

На сцене развернется джазовый ансамбль, виртуозно сочетающий мощь духовых и ритмическую пульсацию. Четыре саксофона и вокал сплетутся в головокружительном танце мелодий, поддерживаемые уверенным басом, клавишами и энергичными ударными. Закройте глаза и позвольте музыке унести вас в исторический центр американской киноиндустрии.

Исполнители

В концерте примут участие:

  • Николай Годына — саксофон альт, саксофон сопрано
  • Виктор Архаров — саксофон альт
  • Артём Груша — саксофон тенор
  • Игорь Кузнецов — саксофон баритон
  • Дмитрий Сташкевич — барабаны
  • Станислав Колпаков — бас
  • Максим Соболев — клавиши
  • Яна Дельмас — вокал

Детали концерта

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Этот музыкальный вечер предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите увлекательное путешествие в мир кинематографа!

31 декабря
31 декабря среда
18:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1200 ₽

