Музыка Голливуда на саксофонах. Новогодний концерт

Новогодний концерт: музыка Голливуда в Douglas

В это вечер вас ждет особенный концерт! Музыка Голливуда в исполнении настоящего джаз-бэнда — это захватывающее сочетание кинематографической эпичности и богатого тембрального разнообразия.

Звучание джаза на сцене

На сцене развернется джазовый ансамбль, виртуозно сочетающий мощь духовых и ритмическую пульсацию. Четыре саксофона и вокал сплетутся в головокружительном танце мелодий, поддерживаемые уверенным басом, клавишами и энергичными ударными. Закройте глаза и позвольте музыке унести вас в исторический центр американской киноиндустрии.

Исполнители

В концерте примут участие:

Николай Годына — саксофон альт, саксофон сопрано

Виктор Архаров — саксофон альт

Артём Груша — саксофон тенор

Игорь Кузнецов — саксофон баритон

Дмитрий Сташкевич — барабаны

Станислав Колпаков — бас

Максим Соболев — клавиши

Яна Дельмас — вокал

Детали концерта

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Этот музыкальный вечер предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите увлекательное путешествие в мир кинематографа!