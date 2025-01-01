Музыка Голливуда на саксофонах. Новогодний концерт

В это вечер вас ждет особенный концерт! Музыка Голливуда в исполнении настоящего джаз-бэнда — это захватывающее сочетание кинематографической эпичности и богатого тембрального разнообразия.
На сцене развернется джазовый ансамбль, виртуозно сочетающий мощь духовых и ритмическую пульсацию. Четыре саксофона и вокал сплетутся в головокружительном танце мелодий, поддерживаемые уверенным басом, клавишами и энергичными ударными. Закройте глаза и позвольте музыке унести вас в исторический центр американской киноиндустрии.
В концерте примут участие:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Этот музыкальный вечер предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите увлекательное путешествие в мир кинематографа!