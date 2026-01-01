Оповещения от Киноафиши
Музыка её имени
Музыка её имени

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Женский взгляд на искусство: концерт к Международному женскому дню

В Дворце Белосельских-Белозерских ожидается необычный концерт, посвященный Международному женскому дню. Это событие обещает подарить зрителям уникальную музыкальную программу, в которой каждый номер будет носить имя известной женщины. От святой Таисии Египетской до яркой Кармен — на сцене будут представлены различные эпохи и образы, отражающие женское начало.

Дирижировать оркестром будет Александр Титов, худрук, известный своими захватывающими интерпретациями классической музыки. В программе концерта прозвучат фрагменты опер и балетов, а также разнообразные оркестровые и вокальные миниатюры, которые порадуют всех ценителей музыкального искусства.

Этот концерт станет настоящим подарком для тех, кто восхищается женскими образами в искусстве. Не упустите возможность провести вечер, наполненный музыкой и вдохновением!

Март
8 марта воскресенье
16:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 700 ₽

