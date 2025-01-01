Меню
Музыка дворцов и соборов королевской Франции
Киноафиша Музыка дворцов и соборов королевской Франции

Музыка дворцов и соборов королевской Франции

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка дворцов и соборов королевской Франции

Приглашаем вас на удивительный концерт в Концертный зал органной и камерной музыки! В программе прозвучат величественные произведения французских композиторов, создававших музыку для королевских дворцов и величественных соборов.

Погружение в эпоху

Концерт предлагает кроме музыкального наслаждения также возможность погрузиться в атмосферу французского барокко. Вы сможете насладиться произведениями Жан-Батиста Люлли, Франсиса Пуланка и других выдающихся композиторов, чья музыка наполнила залы дворцов и храмов.

Интересные факты

  • Жан-Батист Люлли, один из ключевых композиторов, служил при дворе Людовика XIV и стал основателем французской оперы.
  • Французская музыка этого периода славится не только великолепными сочинениями, но и уникальной интерпретацией инструментов, таких как орган и лютня.

Не упустите шанс!

Концерт — это отличная возможность не только насладиться живой музыкой, но и узнать больше о культурном наследии Франции. Присоединяйтесь к нам для незабываемого вечернего путешествия в мир искусства и музыки!

В других городах

Краснодар, 10 октября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 700 ₽

