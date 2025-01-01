Музыка дворцов и соборов королевской Франции

Приглашаем вас на удивительный концерт в Концертный зал органной и камерной музыки! В программе прозвучат величественные произведения французских композиторов, создававших музыку для королевских дворцов и величественных соборов.
Концерт предлагает кроме музыкального наслаждения также возможность погрузиться в атмосферу французского барокко. Вы сможете насладиться произведениями Жан-Батиста Люлли, Франсиса Пуланка и других выдающихся композиторов, чья музыка наполнила залы дворцов и храмов.
Концерт — это отличная возможность не только насладиться живой музыкой, но и узнать больше о культурном наследии Франции. Присоединяйтесь к нам для незабываемого вечернего путешествия в мир искусства и музыки!