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Музыка дворца Сан-Суси
Киноафиша Музыка дворца Сан-Суси

Музыка дворца Сан-Суси

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка дворца Сан-Суси: Концерт классической музыки в Филармонии «Триумф»

Филармония «Триумф» в Перми приглашает всех ценителей классической музыки на уникальный концерт, посвященный творчеству великих композиторов. Под звуки музыки дворца Сан-Суси вы сможете погрузиться в атмосферу изысканности и утонченности, присущую эпохе барокко.

Программа вечера

В программе концерта — произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и другие мастера классической музыки. Вы услышите известные арии и инструментальные номера, которые перенесут вас в атмосферу роскоши и величия дворца Сан-Суси.

Интересные факты

Дворец Сан-Суси, расположенный в Потсдаме, был построен по проекту Фридриха II Прусского и стал символом просвещенного абсолютизма. Здесь композитор Фридрих Великий проводил музыкальные вечера, собирая лучших музыкантов своего времени. Эти традиции продолжают жить и в нашем концерте!

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Филармонии «Триумф» или в кассе. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество билетов ограничено.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Окунитесь в мир классической музыки и насладитесь великолепием произведений, которые волновали сердца слушателей на протяжении веков.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 25 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 300 ₽

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