Спектакль Музыка для толстых

Фантастическая комедия с ноткой ностальгии в Рязанском театре драмы

Москва, 60-е годы. Время первых пластинок «на ребрах», коммунальных квартир и романтики весны. Две молодые девушки, Тоня и Вера, живут обычной жизнью, но внезапно оказываются втянутыми в череду странных и фантастических событий. Их судьбы и отношения с возлюбленными начинают меняться самым неожиданным образом.

Причина метаморфоз?

Всё дело в загадочном черном коте, который таит в себе нечто зловещее. Когда-то в детстве Тоня и Вера его обидели, и теперь он жаждет мести. Незаметно для героинь, он вмешивается в их жизни, порождая самые невероятные повороты судьбы.

Почему стоит увидеть?

«Музыка для толстых» — это трогательная и одновременно мистическая история о любви, воспоминаниях и невероятных случайностях. Это спектакль с атмосферой ностальгии по советской Москве, с юмором и нотками волшебства, который затронет сердце каждого зрителя.

Спектакль захватывает сочетанием драматической интриги, ироничного взгляда на жизнь и необычных поворотов сюжета, создавая уникальное театральное действо, которое точно запомнится.