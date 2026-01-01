Музыка для путешествий

Музыкальные шедевры под управлением Дмитрия Филатова

Приглашаем вас на увлекательный концерт, в котором примет участие Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Дмитрия Филатова. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей классической музыки, объединяющим лучшие произведения разных эпох и стилей.

Программа вечера

Исаак Альбенис — Пётр Ильи́ч Щедрин: Танго

Танго Эдвард Григ: «Утро» из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт»

«Утро» из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» Лео Делиб: «Цветочный дуэт» из оперы «Лакме»

«Цветочный дуэт» из оперы «Лакме» Густав Малер: Симфония № 1 (I часть)

Симфония № 1 (I часть) Феликс Мендельсон: Скерцо из музыки к комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»

Скерцо из музыки к комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» Алан Менкен: Сюита из музыки к мультфильму «Аладдин»

Сюита из музыки к мультфильму «Аладдин» Николай Римский-Корсаков: Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть)

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть) Ханс Циммер: Главная тема из кинофильма «Шерлок»

Главная тема из кинофильма «Шерлок» Пётр Ильи́ч Чайковский: Вальс-скерцо, op. 34

Это концерт не только о классической музыке, но и о том, как она продолжает вдохновлять и удивлять зрителей. Отличная возможность услышать знакомые мелодии в исполнении молодых дарований, вызывающих восхищение своей техникой и музыкальностью.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!