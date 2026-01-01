Музыка для путешествий

Приглашаем вас на увлекательный концерт, в котором примет участие Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Дмитрия Филатова. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей классической музыки, объединяющим лучшие произведения разных эпох и стилей.
Это концерт не только о классической музыке, но и о том, как она продолжает вдохновлять и удивлять зрителей. Отличная возможность услышать знакомые мелодии в исполнении молодых дарований, вызывающих восхищение своей техникой и музыкальностью.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!