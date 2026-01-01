Оповещения от Киноафиши
Музыка для путешествий

Возраст 0+

О концерте

Музыкальные шедевры под управлением Дмитрия Филатова

Приглашаем вас на увлекательный концерт, в котором примет участие Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Дмитрия Филатова. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей классической музыки, объединяющим лучшие произведения разных эпох и стилей.

Программа вечера

  • Исаак Альбенис — Пётр Ильи́ч Щедрин: Танго
  • Эдвард Григ: «Утро» из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт»
  • Лео Делиб: «Цветочный дуэт» из оперы «Лакме»
  • Густав Малер: Симфония № 1 (I часть)
  • Феликс Мендельсон: Скерцо из музыки к комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»
  • Алан Менкен: Сюита из музыки к мультфильму «Аладдин»
  • Николай Римский-Корсаков: Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть)
  • Ханс Циммер: Главная тема из кинофильма «Шерлок»
  • Пётр Ильи́ч Чайковский: Вальс-скерцо, op. 34

Это концерт не только о классической музыке, но и о том, как она продолжает вдохновлять и удивлять зрителей. Отличная возможность услышать знакомые мелодии в исполнении молодых дарований, вызывающих восхищение своей техникой и музыкальностью.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Май
30 мая суббота
20:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1100 ₽

