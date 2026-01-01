Музыка для малышей в Оранжерее
Музыка для малышей в Оранжерее

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерты проекта «Лев Николаевич»: праздник музыки для всей семьи

Концерты проекта «Лев Николаевич» — это прекрасная возможность провести время с родными и подарить детям первые незабываемые впечатления от живой музыки. В этом году программа концерта пройдет в очаровательной Оранжерее.

Живая музыка в джазовых аранжировках

На сцене выступит джазовый квинтет под руководством Ольги Абдуллиной. Профессиональные музыканты подарят вам и вашим детям уникальные музыкальные моменты, исполнив известные детские мелодии в ярких джазовых обработках.

Сказочная атмосфера Оранжереи

Живописное пространство среди зелени с яркими праздничными декорациями создаст идеальный фон для вашего семейного праздника. Красота природы и продуманное оформление подарят прекрасные воспоминания на долгие годы.

Развлекательная программа для всей семьи

На концерте вас ожидает праздничная развлекательная программа с насыщенными интерактивными элементами:

  • Большой Белый Мишка — станет добрым другом для малышей и создаст волшебное настроение.
  • Шоу мыльных пузырей — завораживающее зрелище, которое порадует всю семью.
  • Танцоры — пригласят всех к участию в легких интерактивах, создавая атмосферу веселья.

Все развлечения гармонично вплетены в программу, чтобы каждый участник праздника почувствовал себя вовлечённым в волшебное событие.

Профессиональная фотосъемка

Подарите своей семье уникальный праздник музыки, красоты и общения. Не упустите возможность зафиксировать эти моменты с помощью профессиональной фотосъемки.

График концертов

Концерты пройдут 22 марта:

  • 10:00 — с малышами до 3–4 лет;
  • 11:30 — с детками от 3 лет.

Программы одинаковые, однако мы стараемся разделить группы по возрасту для максимального комфорта всех гостей. Если вам удобно прийти с малышом до трех лет на 11:30 и участвовать с детками постарше, вы можете зарегистрироваться на данный сеанс.

Март
22 марта воскресенье
10:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽
11:30
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽

