Музыка для королей и соборов
Киноафиша Музыка для королей и соборов

Музыка для королей и соборов

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка королевских времен: Гендель и Бах

Приглашаем вас на удивительный концерт, в котором сочетаются величественные произведения Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Эти композиторы перенесут вас в эпоху пышных королевских приемов и музыкальных фейерверков.

Программа концерта

  • Гендель. Concerto grosso соль минор, op. 6 № 6
  • Гендель. Сюита «Музыка фейерверка»
  • Бах И. С. Концерт для флейты, скрипки, клавесина с оркестром ля минор, BWV 1044
  • Бах И. С. Кантата «Я бедный человек, я раб греха», BWV 55

Исполнители

  • Уральский академический филармонический оркестр
  • Симфонический хор Свердловской филармонии
  • Алексей Доркин (орган, клавесин)
  • Ольга Ивушейкова (флейта)
  • Мила Фраёнова (скрипка)

Музыка Генделя, с характерным для него блеском и энергией, будет плавно переплетаться с душевными мелодиями Баха. Особое внимание зрителей привлечет кантата Баха, где великолепное пение тенора погрузит в мир полифонического богатства.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера, который обещает подарить незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Купить билет на концерт Музыка для королей и соборов

Март
19 марта четверг
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1250 ₽

