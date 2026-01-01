Музыка для королей и соборов

Приглашаем вас на удивительный концерт, в котором сочетаются величественные произведения Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Эти композиторы перенесут вас в эпоху пышных королевских приемов и музыкальных фейерверков.
Музыка Генделя, с характерным для него блеском и энергией, будет плавно переплетаться с душевными мелодиями Баха. Особое внимание зрителей привлечет кантата Баха, где великолепное пение тенора погрузит в мир полифонического богатства.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера, который обещает подарить незабываемые эмоции и яркие впечатления.