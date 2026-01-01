Музыка для королей и соборов

Музыка королевских времен: Гендель и Бах

Приглашаем вас на удивительный концерт, в котором сочетаются величественные произведения Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Эти композиторы перенесут вас в эпоху пышных королевских приемов и музыкальных фейерверков.

Программа концерта

Гендель. Concerto grosso соль минор, op. 6 № 6

Гендель. Сюита «Музыка фейерверка»

Бах И. С. Концерт для флейты, скрипки, клавесина с оркестром ля минор, BWV 1044

Бах И. С. Кантата «Я бедный человек, я раб греха», BWV 55

Исполнители

Уральский академический филармонический оркестр

Симфонический хор Свердловской филармонии

Алексей Доркин (орган, клавесин)

Ольга Ивушейкова (флейта)

Мила Фраёнова (скрипка)

Музыка Генделя, с характерным для него блеском и энергией, будет плавно переплетаться с душевными мелодиями Баха. Особое внимание зрителей привлечет кантата Баха, где великолепное пение тенора погрузит в мир полифонического богатства.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера, который обещает подарить незабываемые эмоции и яркие впечатления.