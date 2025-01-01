Меню
Музыка для флейты, скрипки и альта
6+
Приглашаем вас на уникальный концерт «Музыка для флейты, скрипки и альта», который пройдет в атмосфере исторического Дома Кочневой. Это событие обещает стать настоящим праздником классической музыки для всех ценителей искусства.

О концерте

Концерт включает в себя произведения известных композиторов, которые будут исполнены на флейте, скрипке и альте. Это не только возможность насладиться великолепной музыкой, но и шанс познакомиться с тонкостями игры на этих инструментах.

Интересные факты

  • Флейта – один из старейших инструментов в истории музыки, её звуки были известны еще в древних цивилизациях.
  • Скрипка считается одним из самых сложных инструментов для игры, требующая большого мастерства и тонкости.
  • Альт, хотя и менее известен, чем скрипка, имеет мягкий и теплый звук, который прекрасно дополняет ансамбль.

Почему стоит посетить?

Этот концерт станет не только музыкальным событием, но и культурным досугом для всей семьи. Уникальная акустика Дома Кочневой добавит каждому произведению особую атмосферу, а профессиональные музыканты подарят незабываемые эмоции.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться исполнением на живую!

Санкт-Петербург, 22 ноября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

