Приглашаем вас на уникальный концерт «Музыка для флейты, скрипки и альта», который пройдет в атмосфере исторического Дома Кочневой. Это событие обещает стать настоящим праздником классической музыки для всех ценителей искусства.
Концерт включает в себя произведения известных композиторов, которые будут исполнены на флейте, скрипке и альте. Это не только возможность насладиться великолепной музыкой, но и шанс познакомиться с тонкостями игры на этих инструментах.
Этот концерт станет не только музыкальным событием, но и культурным досугом для всей семьи. Уникальная акустика Дома Кочневой добавит каждому произведению особую атмосферу, а профессиональные музыканты подарят незабываемые эмоции.
Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться исполнением на живую!