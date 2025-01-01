Музыка Дисней. Agidel-Orhestra: с детства любимые мелодии

Волшебство мультфильмов: концерт Agidel-Orchestra

Помните, как в детстве мы с нетерпением ждали выходных, чтобы утром, еще не умывшись, включить телевизор и насладиться любимыми диснеевскими мультфильмами? Знакомые мелодии и песни из них до сих пор заставляют нас улыбаться и погружают в атмосферу беззаботного детства. Если вы узнали себя в этих словах, не пропустите захватывающий концерт!

Музыка, которая согревает сердце

На концерте прозвучит музыка из самых известных мультфильмов, созданных The Walt Disney Company, Pixar и DreamWorks Animation. В исполнении оркестра вы услышите знаменитые композиции из:

«Король лев»

«Русалочка»

«Алладин»

«Спирит: Душа прерий»

«Храброе сердце»

«Холодное сердце»

«Моана»

И это лишь малая часть репертуара! Вас ждут музыкальные сюрпризы, которые обязательно понравятся как детям, так и взрослым слушателям.

Agidel-Orchestra: о музыкантах и их репертуаре

Agidel-Orchestra — резидент частной филармонии «Триумф», камерный оркестр, созданный на базе пермского струнного трио Agidel. В составе ансамбля вы найдете:

скрипки

альты

виолончели

контрабас

фортепиано

флейту

перкуссию

Репертуар Agidel-Orchestra разнообразен и включает в себя не только классические произведения, но и хиты мировой поп-музыки, джазовые стандарты, а также темы из знаменитых фильмов и сериалов.

Не упустите возможность вновь окунуться в волшебный мир музыки и мультфильмов. Этот концерт станет настоящим праздником для всех, кто любит хорошую музыку и хочет вспомнить о беззаботных моментах своего детства!