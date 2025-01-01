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Музыка детям. Орган, рояль и клавесин
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Киноафиша Музыка детям. Орган, рояль и клавесин

Музыка детям. Орган, рояль и клавесин

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Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыка Версаля: Концерт с Дарьей Каменевой и Натальей Ужви

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит в атмосферу французского барокко. Исполнители: Дарья Каменева (фортепиано) и Наталья Ужви (орган). В программе звучат произведения величайших композиторов эпохи, вдохновленных великолепием королевского двора и грацией танцев.

Программа концерта

  • Рамо — Гавот и 6 дублей
  • Дандрие — «Дудочки», «Огорчённая», «Вихри»
  • Куперен — «Таинственные баррикады», «Молоточки»
  • Шамбоньер — «Канарейки»
  • Куперен — «Тростники»
  • Рамо — Менуэт и Ригодон
  • Боэли — «Деревенский танец»
  • Куперен — «Цветочница или нежная Наннет»
  • Рамо — «Нежные вздохи»
  • Куперен — «Бабочки»
  • Дакен — «Ласточка»
  • Рамо — «Курица», «Дикари»
  • Дакен — «Кукушка»
  • Рамо — Концерт № 3 (переложение для двух фортепиано)

Концерт будет сопровождаться видеопоказом живописи русских и западноевропейских художников, что добавит визуальную составляющую к музыкальному восприятию.

Исполнители

Дарья Каменева — лауреат многих международных конкурсов, включая III Европейский конкурс пианистов в Нормандии (I премия и приз публики, 2011) и Международный конкурс имени Ф. Шопена в Канберре (II премия, 2014). В 2012 году она выпустила диск с произведениями Иоганнеса Брамса. В настоящее время Дарья сочетает концертную деятельность с преподаванием в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Московском государственном колледже имени Ф. Шопена, где занимает должность заведующего отделением специального фортепиано.

Наталья Ужви — талантливая российская органистка, клавесинистка и педагог. Она обучалась у лучших мастеров и регулярно выступает с сольными концертами в России и Европе. Наталья принимала участие в мастер-классах ведущих органистов мира, включая стажировку в Летней академии органистов в Харлеме (Нидерланды). В разные годы она работала в церквях Германии, включая должность кантора церкви Св. Северини в Гамбурге.

Важно знать

Длительность мероприятия: 1 час (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу французского барокко!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽

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