Музыка детям. Орган, рояль и клавесин

Музыка Версаля: Концерт с Дарьей Каменевой и Натальей Ужви

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит в атмосферу французского барокко. Исполнители: Дарья Каменева (фортепиано) и Наталья Ужви (орган). В программе звучат произведения величайших композиторов эпохи, вдохновленных великолепием королевского двора и грацией танцев.

Программа концерта

Рамо — Гавот и 6 дублей

Дандрие — «Дудочки», «Огорчённая», «Вихри»

Куперен — «Таинственные баррикады», «Молоточки»

Шамбоньер — «Канарейки»

Куперен — «Тростники»

Рамо — Менуэт и Ригодон

Боэли — «Деревенский танец»

Куперен — «Цветочница или нежная Наннет»

Рамо — «Нежные вздохи»

Куперен — «Бабочки»

Дакен — «Ласточка»

Рамо — «Курица», «Дикари»

Дакен — «Кукушка»

Рамо — Концерт № 3 (переложение для двух фортепиано)

Концерт будет сопровождаться видеопоказом живописи русских и западноевропейских художников, что добавит визуальную составляющую к музыкальному восприятию.

Исполнители

Дарья Каменева — лауреат многих международных конкурсов, включая III Европейский конкурс пианистов в Нормандии (I премия и приз публики, 2011) и Международный конкурс имени Ф. Шопена в Канберре (II премия, 2014). В 2012 году она выпустила диск с произведениями Иоганнеса Брамса. В настоящее время Дарья сочетает концертную деятельность с преподаванием в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Московском государственном колледже имени Ф. Шопена, где занимает должность заведующего отделением специального фортепиано.

Наталья Ужви — талантливая российская органистка, клавесинистка и педагог. Она обучалась у лучших мастеров и регулярно выступает с сольными концертами в России и Европе. Наталья принимала участие в мастер-классах ведущих органистов мира, включая стажировку в Летней академии органистов в Харлеме (Нидерланды). В разные годы она работала в церквях Германии, включая должность кантора церкви Св. Северини в Гамбурге.

Важно знать

Длительность мероприятия: 1 час (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу французского барокко!