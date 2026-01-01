Музыка Церкви Сен-Сюльпис в Париже

Три столетия органной музыки

Не пропустите уникальное событийное представление, которое перенесет вас в мир органной музыки. На сцене выступят два талантливых исполнителя: Владислав Чепинога на фортепиано и Тарас Багинец на органе. Этот концерт — исключительная возможность услышать музыкальные произведения, созданные великими композиторами от Клерамбо до Дюпре.

Звук исторического инструмента

Орган, на котором будет звучать музыка, является признанным историческим памятником, что добавляет особую ценность этому концерту. Вы сможете насладиться великолепными произведениями, которые ранее звучали на этом самом инструменте.

Исполнители

Владислав Чепинога — фортепиано

— фортепиано Тарас Багинец — орган, солист Свердловской филармонии

Приходите и почувствуйте магию органной музыки, которая охватывает три столетия творчества величайших композиторов!