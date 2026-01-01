Оповещения от Киноафиши
Музыка Церкви Сен-Сюльпис в Париже
Музыка Церкви Сен-Сюльпис в Париже

0+
Возраст 0+

О концерте

Три столетия органной музыки

Не пропустите уникальное событийное представление, которое перенесет вас в мир органной музыки. На сцене выступят два талантливых исполнителя: Владислав Чепинога на фортепиано и Тарас Багинец на органе. Этот концерт — исключительная возможность услышать музыкальные произведения, созданные великими композиторами от Клерамбо до Дюпре.

Звук исторического инструмента

Орган, на котором будет звучать музыка, является признанным историческим памятником, что добавляет особую ценность этому концерту. Вы сможете насладиться великолепными произведениями, которые ранее звучали на этом самом инструменте.

Исполнители

  • Владислав Чепинога — фортепиано
  • Тарас Багинец — орган, солист Свердловской филармонии

Приходите и почувствуйте магию органной музыки, которая охватывает три столетия творчества величайших композиторов!

Купить билет на концерт Музыка Церкви Сен-Сюльпис в Париже

Апрель
7 апреля вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

