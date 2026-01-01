«Музыка «Без Забот». Композиторы дворца Сан-Суси
«Музыка «Без Забот». Композиторы дворца Сан-Суси

Возраст 6+
О концерте

Музыка без забот: программа ансамбля «Орфарион»

Государственный ансамбль солистов «Орфарион» под руководством Заслуженного артиста России Олега Худякова представит уникальную программу, посвящённую музыке эпохи барокко. В концерте выступят:

  • Ольга Черногорова (скрипка)
  • Александра Желвакова (альт)
  • Дмитрий Лихачёв (виолончель)
  • Дарья Волобуева (клавесин)

Ведущей вечера станет Инна Василиади.

Сан-Суси: история и музыка

Название программы «Сан-Суси» отсылает нас к великолепному дворцово-парковому комплексу в Потсдаме, который был создан по проекту короля Фридриха Великого в середине XVIII века. Этот комплекс, иногда называемый «прусским Версалем», в переводе с французского означает «без забот». Программа ансамбля познакомит зрителей с именами композиторов, чьи произведения исполнялись здесь или создавались по заказу для музыкальных ассамблей.

Программа концерта

В этом концерте будут представлены работы великих композиторов:

  • Иоганн Готлиб Янич (1708 – 1763) – Камерная соната для флейты, двух альтов и континуо, соль минор
  • Король Фридрих Великий (1712 – 1786) – Соната для флейты и континуо, до минор
  • Карл Филипп Эммануил Бах (1714 – 1788) – Фантазия для клавира, фа-диез минор
  • Иоганн Иоахим Кванц (1697 – 1773) – Трио для флейты, скрипки и континуо, до мажор
  • Франтишек Бенда (1709 – 1786) – Соната для скрипки, ля мажор
  • Иоганн Готлиб Граун (1703 – 1771) – Квинтет для флейты, скрипки, альта, виолончели и облигатного клавира, ля минор

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут без антракта. Обращаем внимание, что в программе возможны изменения.

Апрель
22 апреля среда
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

