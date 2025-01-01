Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка аниме: Sinteza Orchestra
Киноафиша Музыка аниме: Sinteza Orchestra

Музыка аниме: Sinteza Orchestra

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыка аниме: Sinteza Orchestra в филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в мир аниме и вызовет множество эмоций. Sinteza Orchestra представит великолепные саундтреки из 19 популярных аниме, которые обязательно вызовут ностальгию и трепет в ваших сердцах.

Погружение в воспоминания

Вспомните свою первую любовь под нежные ноты трека из «Твоей апрельской лжи». Этот аниме, известный своими трогательными моментами, оставляет глубокий след в душе каждого зрителя.

Сила преодоления

Как преодолевали трудности, несмотря на усталость и бессилие? Ответ найдете в треке из «Клинка, рассекающего демонов». Эта музыка вдохновляет и придает сил, как и герои, с которыми вы сможете себя ассоциировать.

Детство и школьные годы

Окунитесь в атмосферу детства с мелодиями из «Сейлор Мун», а также вспомните о драмах школьной жизни под звуки «Love is a war». Эти произведения позволят вам заново пережить яркие моменты вашего прошлого.

Дух борьбы и мести

Почувствуйте дух борьбы и жажду мести с треком из «Атаки Титанов». Этот аниме вдохновляет многих на смелые поступки и преодоление преград.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир любимых мультфильмов и жизнеутверждающих воспоминаний. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех поклонников аниме!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 15 октября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Пика
16+
Хип-хоп
Пика
13 сентября в 18:00 Tulum
от 890 ₽
Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
6 ноября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Chepikk
18+
Поп
Chepikk
22 ноября в 20:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше