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Музоn тур: Gayazov$ Brother$
Билеты от 3500₽
Киноафиша Музоn тур: Gayazov$ Brother$

Музоn тур: Gayazov$ Brother$

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Летний сольный концерт Gayazov$ Brother$ в Москве

Телеканал МУЗ-ТВ совместно с самыми музыкальными братьями страны, Gayazov$ Brother$, рад объявить о запуске летнего сольного концерта. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников современной музыки!

Что ждет зрителей?

На концерте вас ожидают любимые песни и современные спецэффекты, которые создадут незабываемую атмосферу. Артисты порадуют зрителей своей взрывной энергетикой и харизмой!

Программа вечера

В программе выступления — полюбившиеся хиты и свежие композиции дуэта. Зрителей ждет исполнение таких бэнгеров, как:

  • «Малиновая лада»
  • «Увезите меня на Дип-хаус»
  • «Кредо»
  • «Я, ты и море»
  • «Пошла жара»

Эти хиты уже завоевали сердца многих и непременно сделают вечер незабываемым!

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого яркого шоу! Билеты на концерт раскупаются быстро, так что поспешите!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
19:00 от 3500 ₽

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