Музоn тур: Gayazov$ Brother$

Летний сольный концерт Gayazov$ Brother$ в Москве

Телеканал МУЗ-ТВ совместно с самыми музыкальными братьями страны, Gayazov$ Brother$, рад объявить о запуске летнего сольного концерта. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников современной музыки!

Что ждет зрителей?

На концерте вас ожидают любимые песни и современные спецэффекты, которые создадут незабываемую атмосферу. Артисты порадуют зрителей своей взрывной энергетикой и харизмой!

Программа вечера

В программе выступления — полюбившиеся хиты и свежие композиции дуэта. Зрителей ждет исполнение таких бэнгеров, как:

«Малиновая лада»

«Увезите меня на Дип-хаус»

«Кредо»

«Я, ты и море»

«Пошла жара»

Эти хиты уже завоевали сердца многих и непременно сделают вечер незабываемым!

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого яркого шоу! Билеты на концерт раскупаются быстро, так что поспешите!