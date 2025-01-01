МузLoft с Евгением Дятловым

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу «Музлофт», где звезды российской музыки создают незабываемую атмосферу. В этом проекте известный катер и музыкант Евгений Дятлов становится специальным гостем Стаса Ярушина.
В программе шоу — хиты и шлягеры всех времен, которые исполняют ведущие музыканты страны. Под аккомпанемент талантливых исполнителей, таких как:
Шоу проходит в непринужденной дружеской обстановке, где артисты делятся забавными историями из своей жизни. Зрители также могут участвовать в обсуждениях и задавать вопросы, что создает уникальную обратную связь и атмосферу взаимодействия.
Продолжительность: 1 час 50 минут без антракта.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться вечерним шоу, наполненным эмоциями и хорошей музыкой!