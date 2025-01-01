Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
МузLoft с Евгением Дятловым
Билеты от 2000₽
Киноафиша МузLoft с Евгением Дятловым

МузLoft с Евгением Дятловым

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Импровизационное шоу «Музлофт» с Евгением Дятловым

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу «Музлофт», где звезды российской музыки создают незабываемую атмосферу. В этом проекте известный катер и музыкант Евгений Дятлов становится специальным гостем Стаса Ярушина.

Что вас ждет?

В программе шоу — хиты и шлягеры всех времен, которые исполняют ведущие музыканты страны. Под аккомпанемент талантливых исполнителей, таких как:

  • Станислав Ярушин
  • Сергей Савин
  • Алексей Лебедев
  • Иван Карасев
  • Сергей Нихаев
  • Павел Аджемов

Формат мероприятия

Шоу проходит в непринужденной дружеской обстановке, где артисты делятся забавными историями из своей жизни. Зрители также могут участвовать в обсуждениях и задавать вопросы, что создает уникальную обратную связь и атмосферу взаимодействия.

Информация о спектакле

Продолжительность: 1 час 50 минут без антракта.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться вечерним шоу, наполненным эмоциями и хорошей музыкой!

Купить билет на концерт МузLoft с Евгением Дятловым

Помощь с билетами
Октябрь
16 октября четверг
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 2000 ₽

Фотографии

МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым МузLoft с Евгением Дятловым

В ближайшие дни

Dr. Аграновский & De Blues Spinners
18+
Блюз
Dr. Аграновский & De Blues Spinners
1 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Rhythm Synergy. Ансамбль ударных инструментов Творческой мастерской М. Путкова
6+
Классическая музыка
Rhythm Synergy. Ансамбль ударных инструментов Творческой мастерской М. Путкова
11 октября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
21 сентября в 20:00 Tap & Barrel Pub
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше