Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Муж/Жена
Билеты от 500₽
Киноафиша Муж/Жена

Муж/Жена

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Муж/Жена: Юмористический стендап-концерт в клубе "Техника безопасности"

В культовом клубе "Техника безопасности" пройдет необычный стендап-концерт “Муж/Жена”. Это вечер настоящего юмора, посвященный особенностям семейных отношений и весёлым ситуациям, которые знакомы каждому из нас.

Что ждать от концерта?

На сцене выступят известные комики, мастера стендапа. Они поделятся своими наблюдениями о жизни в браке и личных отношениях, сделав акцент на забавных и порой абсурдных моментах. Ожидайте море смеха и искренних эмоций!

Где и когда?

Место проведения: клуб "Техника безопасности", находящийся в центре города. Площадка известна своими уютными интерьерами и хорошей акустикой, что делает её идеальной для таких мероприятий.

Интересные факты

  • Клуб "Техника безопасности" регулярно проводит различные мероприятия, привлекая талантливых комиков со всей страны.
  • Жанр стендапа в России набирает популярность, и вечер “Муж/Жена” - отличная возможность увидеть лучших представителей этого жанра в действии.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба или на входе. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как на событие ожидается повышенный интерес.

Не упустите возможность насладиться вечерним юмором и зарядиться положительными эмоциями. Приходите с друзьями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
ТехникабезОпасности Москва, Сущевская, 21, стр. 10
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Советский джаз
0+
Джаз
Советский джаз
25 ноября в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Я буду петь тебе как Фрэнк: Дмитрий Носков
18+
Джаз
Я буду петь тебе как Фрэнк: Дмитрий Носков
4 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
25 августа в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше