Мужской хор «Княжичи»
Продолжительность  90 мин

О концерте

Музыка в новом звучании: концерт мужского хора «Княжичи»

Профессиональный казахстанский мужской хор «Княжичи» вновь радует зрителей большим концертом, в рамках которого зазвучат легендарные мелодии XX и XXI веков.

Современное хоровое искусство

Коллектив давно доказал, что хоровое искусство может быть ярким, драйвовым и современным. Выступления «Княжичей» — это всегда живые эмоции, мощная энергетика и безупречное звучание. Каждое их выступление — это настоящее шоу, которое не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.

Программа вечера

В программе вечера вы услышите любимые произведения, а также новые хоровые интерпретации хитов таких мировых легенд, как Фредди Меркьюри, Лучано Паваротти, Фрэнк Синатра, Стинг, ABBA, Pentatonix и многих других.

Не упустите шанс!

Приходите и откройте для себя, как многоголосие может заставить по-новому зазвучать хиты всех времён. Этот концерт станет ярким событием, которое стоит увидеть!

Купить билет на концерт Мужской хор «Княжичи»

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 5000 ₽

