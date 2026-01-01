Спектакль Мужики

Оповещения от Киноафиши
12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о мужских размышлениях о женщинах

В Омском Доме актёра состоится уникальный спектакль, основанный на рассказах Василия Шукшина и стихах Николая Рубцова. Постановка представляет собой попытку мужчины понять противоположный пол, отражая психологические тонкости взаимодействия между мужчинами и женщинами.

Литературная основа

В основе спектакля лежат произведения великих русских авторов. Шукшин с юмором и грустью осуждает и восхваляет женскую натуру, в то время как поэзия Рубцова проникает в душу и заставляет задуматься о чувствах и переживаниях.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен тем, кто хочет глубже понять психологию отношений между полами, а также поклонникам творчества Шукшина и Рубцова. Это отличная возможность увидеть, как классическая литература оживает на сцене.

Поддержка проекта

Постановка реализована при поддержке Государственной стипендии СТД РФ, что подчеркивает её важность и значимость в культурной жизни нашего времени.

Март
16 марта понедельник
19:00
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
от 400 ₽

Клавдия Шульженко
12+
Драма
Клавдия Шульженко
26 апреля в 14:30 Омский музыкальный театр
от 700 ₽
Приключения Кота в сапогах
0+
Детский
Приключения Кота в сапогах
18 апреля в 12:00 Пятый театр
от 400 ₽
Герой нашего времени
16+
Драма
Герой нашего времени
12 марта в 18:30 Омский дом актера
от 400 ₽
