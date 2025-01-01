Мужчины поколения

Поколения: Мужчины - Шоу о Любви и Отношениях в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на уникальное шоу «Поколения: Мужчины», в котором стендап-комики трех разных поколений – Константин Бутаков, Леонид Кулаков и Егор Свирский – совместно с секретной гостьей из женского мира постараются разобраться в тонкостях любви, отношений и сексуальных проблем зрителей. Уникальный формат представления обещает вам не только увлекательную программу, но и возможность задуматься над собственными вопросами.

Формат и особенности шоу

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Примите во внимание, что входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту за барной стойкой. Однако наши менеджеры с удовольствием помогут комфортно разместиться в зале.

Советы для компаний

Если вы планируете посетить мероприятие в компании, рекомендуем приобретать билеты одним заказом, чтобы ваша группа могла сидеть вместе. Если же ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Это поможет менеджерам зала объединить вас за одним столом.

Не упустите шанс стать частью этого необычного шоу, наполненного юмором и искренними размышлениями о жизни!