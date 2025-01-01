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Мужчины это...
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Спектакль Мужчины это...

16+
Режиссер Ульяна Чеботарь
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Масшатбное музыкально-танцевальное шоу 

Какие на самом деле мужчины? О чём они переживают? Что их радует, а что злит? В масштабном музыкально-танцевальном шоу «Мужчины — это…» зрителям предлагается заглянуть в души мужчин, чтобы понять, о чём они думают, мечтают, а самое главное — танцуют и поют.

Уникальные голоса и таланты

На одной сцене встретятся уникальные оперные, эстрадные и мюзикловые голоса, которые в сочетании с потрясающей физической подготовкой и танцевальными данными разножанровых артистов создадут незабываемое зрелище. Зрителей ждёт настоящий кладезь талантливых мужчин!

Эстетическое путешествие

Спектакль «Мужчины — это…» — необычное путешествие в мир культуры, музыки и танца. Знакомые мелодии, неповторимые тембры и язык тела харизматичных мужчин погружают в новый эстетический мир.

Легендарные хиты в одном шоу

Одно яркое шоу подарит многогранную феерию удовольствия. В спектакле прозвучат знаменитые русские песни, попурри из треков Майкла Джексона, музыка Стинга, композиции из фильма «Король Лев» и многое другое. Это уникальная возможность насладиться любимыми мелодиями в исполнении талантливых артистов.

Современная хореография и технологии

Каждый номер в шоу поставлен так, чтобы создать в глазах публики праздник и феерию эмоций. Современная хореография в сочетании с уникальными световыми технологиями завораживает и подчеркивает все достоинства артистов и музыкальных композиций.

Не упустите шанс!

У вас ещё остались сомнения, идти на музыкально-танцевальное шоу или нет? Живые голоса, настоящие эмоции, разнообразные хиты, современная хореография и эстетическое удовольствие — всё это в одном уникальном шоу. Режиссёр — Ульяна Чеботарь.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
18:00 от 1000 ₽
28 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽

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