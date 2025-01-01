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Спектакль Мужчины это...

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Мужчины — это….». Музыкально-танцевальный спектакль-шоу

Какие на самом деле мужчины? О чём они переживают? Что их радует, а что злит? В масштабном музыкально-танцевальном шоу «Мужчины — это...» зрителям предлагается заглянуть в души мужчин, чтобы понять, о чём они думают, мечтают, а самое главное — танцуют и поют.

На одной сцене встретятся уникальные оперные, эстрадные и мюзикловые голоса в сочетании с потрясающей физической подготовкой и танцевальными данными разножанровых артистов. Зрителей ждёт кладезь талантливых мужчин!

Путешествие в эстетику:
«Мужчины — это...» необычное путешествие в мир культуры, музыки и танца. Знакомые мелодии, неповторимые тембры и язык тела харизматичных мужчин погружают в новый эстетический мир.

Легендарные и любимые хиты:
Одно яркое шоу подарит многогранную феерию удовольствия. В спектакле «Мужчины — это...» на одной сцене встретятся знаменитые русские песни, попурри из треков Майкла Джексона, музыка Стинга, композиции из фильма «Король Лев» и многое другое.

Уникальная постановка:
Каждый номер поставлен так, чтобы создать в глазах публики праздник и феерию эмоций. Современная хореография в сочетании с уникальными световыми технологиями завораживают, подчеркивают все достоинства артистов и музыкальных композиций.

У вас ещё остались сомнения, идти на на музыкально-танцевальное шоу или нет?
Живые голоса, настоящие эмоции, любимые разнообразные хиты, современная хореография, эстетическое удовольствие. Все это в одном уникальном шоу.

Режиссёр — Ульяна Чеботарь

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
18:00 от 1000 ₽
28 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽

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