Спектакль Мужчины & Co

Иммерсивный спектакль-читка по Гришковцу

Развлекательный центр «Парнас» приглашает на уникальный вечер, посвященный теме настоящей мужской дружбы. В программе — иммерсивный спектакль-читка по мотивам пьесы Евгения Гришковца «Сатисфакция». Эта пьеса исследует сложные отношения между мужчинами, их ценности и испытания, с которыми они сталкиваются.

Дополнительные развлечения

Кроме спектакля, гостей ждет выступление популярной кавер-группы «CoverAta», которая подарит атмосферу музыкального праздника. В завершение вечера зрителей порадует шоу-балет «Дивайс» с яркими танцевальными номерами.

Праздничная атмосфера

В рамках мероприятия организован праздничный ужин, который станет отличным поводом для общения и обмена впечатлениями. Также будет предусмотрена стильная фотозона для незабываемых кадров, и развлекательные конкурсы с приятными подарками. Это событие станет настоящим подарком для тех, кто ценит атмосферные вечера и жизнерадостное общение с единомышленниками.

Не упустите возможность стать частью этого вечера, наполненного эмоциями и теплом!