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Мужчинам верить можно
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Спектакль Мужчинам верить можно

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История мужской дружбы 

Они мужчины. Их трое. Знакомы с детства. Каждого из них жизнь ведет своим чередом, но однажды, пытаясь разобраться в ситуации одного из друзей, они начинают обнаруживать свои собственные проблемы.

Ирония, слезы и смех
Через иронию и слезы, через осознание своего места в этом большом мире, через смех и танцы они пытаются найти путь к завоеванию женщины, мужской дружбе, ответственности и, конечно же, к любви. Эта история полна искренности и внутренних переживаний, которые мужчины, как правило, не так часто открывают другим.

Откровения мужчин
Этот спектакль дает уникальную возможность взглянуть на жизнь мужчин через их откровения, через попытку разобраться в том, что для них действительно важно. Возможно, именно здесь зрители смогут не только понять, но и поверить в то, что мужчины тоже могут быть уязвимыми, искренними и ищущими свою любовь и счастье.

Режиссер
Гарольд Стрелков
В ролях
Владимир Фекленко
Александр Бобров
Владислав Котлярский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽

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