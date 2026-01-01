Спектакль Мужчина с доставкой на дом

Звезды театра, эстрады и кино в трогательной комедии Нины Чусовой

Спектакль «Все решает случай» — это легкая и забавная комедия, которая рассказывает о том, как комические ситуации могут привести к обретению счастья. Яркие персонажи и неожиданные повороты сюжета делают историю не только смешной, но и трогательной.

Режиссёр Нина Чусова создала удивительное представление, где главный персонаж Марго, весёлая и непредсказуемая дама, попадает в курьезные обстоятельства. Она стремится добиться своих целей, но невольно начинает устраивать жизни других героев пьесы. В доме, где разворачиваются события, царит атмосфера весёлого «дурдома», наполненного шутками и недоразумениями.

О спектакле

Длительность спектакля составляет 2 часа 40 минут с антрактом. Участникам будет предложено насладиться не только комедийными ситуациями, но и искренними диалогами, которые заставят зрителей смеяться до слёз. Как завершится эта увлекательная история о поиске любви — зрители узнают, посетив спектакль.

В ролях