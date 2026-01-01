Спектакль Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами

Оперетты в Башкирском театре оперы и балета

Муж за дверью

В Башкирском государственном театре оперы и балета состоится увлекательная постановка «Муж за дверью». В центре сюжета — молодой композитор, который, убегая от разъярённого мужа своей любовницы, оказывается на крыше соседнего дома. Проникнув в открытое окно, он оказывается в спальне Сюзон, только что вышедшей замуж за помощника полицейского шерифа Анри Мартеля.

Сюзон в это время беседует со своей подругой Розитой, ожидая возвращения мужа. Но все меняется, когда композитор входит в спальню — испуганная Сюзон закрывает дверь, чтобы не выдать своего гостя. В результате суматохи ключ от спальни падает на тротуар, а к двери подходит ревнивый муж, который настойчиво требует войти.

Таким образом, женский замысел накрывает комичную ситуацию, и супруга, с тревогой ожидая мужа, оказывается втянутой в театральные перипетии.

Званый вечер с итальянцами

Вторая постановка — «Званый вечер с итальянцами». Месье Шуфлериготовит пышный пир, приглашая известных итальянских певцов, таких как Генриетта Зонтаг и Джованни Батиста Рубини. Однако известные артисты не появляются, и на помощь приходит бедный музыкант Бонифас, влюбленный в дочь Шуфлери, Эрнестину.

Отец не одобряет их союз, но именно Бонифас выручает Шуфлери в трудный момент, когда певцы исчезли. Взамен он требует руки Эрнестины. Гости, не слишком компетентные в искусстве, с энтузиазмом принимают исполнение арий от нового трио: Эрнестина, Бонифас и сам месье Шуфлери.

В результате вечер заканчивается успехом, и Шуфлери щедро благословляет дочь на брак с Бонифасом. Оба спектакля несомненно порадуют любителей оперетт и комедийных ситуаций!