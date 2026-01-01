Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами
Киноафиша Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами

Спектакль Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами

Постановка
Башкирский театр оперы и балета 12+
Продолжительность 110 минут
Возраст 12+

О спектакле

Оперетты в Башкирском театре оперы и балета

Муж за дверью

В Башкирском государственном театре оперы и балета состоится увлекательная постановка «Муж за дверью». В центре сюжета — молодой композитор, который, убегая от разъярённого мужа своей любовницы, оказывается на крыше соседнего дома. Проникнув в открытое окно, он оказывается в спальне Сюзон, только что вышедшей замуж за помощника полицейского шерифа Анри Мартеля.

Сюзон в это время беседует со своей подругой Розитой, ожидая возвращения мужа. Но все меняется, когда композитор входит в спальню — испуганная Сюзон закрывает дверь, чтобы не выдать своего гостя. В результате суматохи ключ от спальни падает на тротуар, а к двери подходит ревнивый муж, который настойчиво требует войти.

Таким образом, женский замысел накрывает комичную ситуацию, и супруга, с тревогой ожидая мужа, оказывается втянутой в театральные перипетии.

Званый вечер с итальянцами

Вторая постановка — «Званый вечер с итальянцами». Месье Шуфлериготовит пышный пир, приглашая известных итальянских певцов, таких как Генриетта Зонтаг и Джованни Батиста Рубини. Однако известные артисты не появляются, и на помощь приходит бедный музыкант Бонифас, влюбленный в дочь Шуфлери, Эрнестину.

Отец не одобряет их союз, но именно Бонифас выручает Шуфлери в трудный момент, когда певцы исчезли. Взамен он требует руки Эрнестины. Гости, не слишком компетентные в искусстве, с энтузиазмом принимают исполнение арий от нового трио: Эрнестина, Бонифас и сам месье Шуфлери.

В результате вечер заканчивается успехом, и Шуфлери щедро благословляет дочь на брак с Бонифасом. Оба спектакля несомненно порадуют любителей оперетт и комедийных ситуаций!

Купить билет на спектакль Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами

Помощь с билетами
В других городах
Май
14 мая четверг
19:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 800 ₽

Фотографии

Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами Муж за дверью | Званый вечер с итальянцами

В ближайшие дни

Украденная молодость
16+
Мелодрама
Украденная молодость
31 марта в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 400 ₽
Буря
16+
Драма
Буря
6 марта в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 400 ₽
Бешеные деньги
12+
Драма
Бешеные деньги
21 апреля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше