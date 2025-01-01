Спектакль «Муж на час» из цикла «И снова здрасьте!»

Почтеннейшая публика! "Оперная Кухня" приглашает вас на захватывающие премьеры из цикла "И снова здрасьте!" в музыкальном салоне "Классика без границ". В лучших традициях театра Делль Арте вас ждут веселые сюжеты, наполненные юмором и музыкой.
Премьера представления "Муж на час" состоится 6 декабря. Эта душещипательная история расскажет о страсти между начальницей ЖЭКа и нерадивым сантехником восточных кровей. Яркие персонажи, исполняемые талантливыми оперными певцами, создадут уникальную атмосферу, где комедия и музыка переплетаются.
В программе спектакля прозвучат шедевры классической и эстрадной музыки, такие как:
В меру веселом и увлекательном спектакле зрителей порадуют следующие исполнители:
Не упустите шанс насладиться вкусным антрактом, сюрпризами, розыгрышами и подарками! В цену билета входит прекрасное настроение, легкий фуршет и подарок каждому зрителю. Приходите и окунитесь в мир театра с "Оперной Кухней"!