«Муж на час» из цикла «И снова здрасьте!»
Киноафиша «Муж на час» из цикла «И снова здрасьте!»

Спектакль «Муж на час» из цикла «И снова здрасьте!»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Премьера от "Оперной Кухни": "Муж на час"

Почтеннейшая публика! "Оперная Кухня" приглашает вас на захватывающие премьеры из цикла "И снова здрасьте!" в музыкальном салоне "Классика без границ". В лучших традициях театра Делль Арте вас ждут веселые сюжеты, наполненные юмором и музыкой.

О спектакле "Муж на час"

Премьера представления "Муж на час" состоится 6 декабря. Эта душещипательная история расскажет о страсти между начальницей ЖЭКа и нерадивым сантехником восточных кровей. Яркие персонажи, исполняемые талантливыми оперными певцами, создадут уникальную атмосферу, где комедия и музыка переплетаются.

Музыкальная программа

В программе спектакля прозвучат шедевры классической и эстрадной музыки, такие как:

  • "Ленинградские мосты"
  • "Подмосковные вечера"
  • "Королева красоты"
  • "У леса на опушке"
  • "Все хорошо, прекрасная Маркиза"
  • "Человек из дома вышел"
  • "Прощай, Серенада Трубадура"
  • "Чертово колесо"
  • "Largo al factotum" (М. Балакирев)
  • "Я любила его" (М. Минков)
  • "Плач гитары" (А. Даргомыжский)
  • Первая песня Лауры ("Оделась туманом, Гренада") (П. Чайковский)
  • "Закатилось солнце" (Ж. Бизе)
  • "Сегидилья" (М. Мусоргский)
  • "По грибы" (Э. Григ)
  • Дуэт Нэнси и Плюмкета из "Марты" фон Флотова

Артисты

В меру веселом и увлекательном спектакле зрителей порадуют следующие исполнители:

  • Татьяна Чухрай
  • Анастасия Мазанкина
  • Дарья Богатенкова
  • Доминик Виниченко

Уютная атмосфера

Не упустите шанс насладиться вкусным антрактом, сюрпризами, розыгрышами и подарками! В цену билета входит прекрасное настроение, легкий фуршет и подарок каждому зрителю. Приходите и окунитесь в мир театра с "Оперной Кухней"!

