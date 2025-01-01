Спектакль «Муж на час» из цикла «И снова здрасьте!»

Премьера от "Оперной Кухни": "Муж на час"

Почтеннейшая публика! "Оперная Кухня" приглашает вас на захватывающие премьеры из цикла "И снова здрасьте!" в музыкальном салоне "Классика без границ". В лучших традициях театра Делль Арте вас ждут веселые сюжеты, наполненные юмором и музыкой.

О спектакле "Муж на час"

Премьера представления "Муж на час" состоится 6 декабря. Эта душещипательная история расскажет о страсти между начальницей ЖЭКа и нерадивым сантехником восточных кровей. Яркие персонажи, исполняемые талантливыми оперными певцами, создадут уникальную атмосферу, где комедия и музыка переплетаются.

Музыкальная программа

В программе спектакля прозвучат шедевры классической и эстрадной музыки, такие как:

"Ленинградские мосты"

"Подмосковные вечера"

"Королева красоты"

"У леса на опушке"

"Все хорошо, прекрасная Маркиза"

"Человек из дома вышел"

"Прощай, Серенада Трубадура"

"Чертово колесо"

"Largo al factotum" (М. Балакирев)

"Я любила его" (М. Минков)

"Плач гитары" (А. Даргомыжский)

Первая песня Лауры ("Оделась туманом, Гренада") (П. Чайковский)

"Закатилось солнце" (Ж. Бизе)

"Сегидилья" (М. Мусоргский)

"По грибы" (Э. Григ)

Дуэт Нэнси и Плюмкета из "Марты" фон Флотова

Артисты

В меру веселом и увлекательном спектакле зрителей порадуют следующие исполнители:

Татьяна Чухрай

Анастасия Мазанкина

Дарья Богатенкова

Доминик Виниченко

Уютная атмосфера

Не упустите шанс насладиться вкусным антрактом, сюрпризами, розыгрышами и подарками! В цену билета входит прекрасное настроение, легкий фуршет и подарок каждому зрителю. Приходите и окунитесь в мир театра с "Оперной Кухней"!