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Муж моей жены
Билеты от 1800₽
Киноафиша Муж моей жены

Спектакль Муж моей жены

Постановка
Театральный особняк 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

«Семейная разборка по-итальянски» — буря страстей и смеха

Трое в итальянской квартире
Два мужа, одна жена и всего одна квартира в солнечной Италии. Что делать? Конечно, устроить яркое, эмоциональное разбирательство прямо сейчас! И не просто разборку, а настоящую итальянскую комедию, где страсти накалены до предела.

Эмоции, песни и танцы
Эта история полна колорита: смешные недоразумения, горячие перепалки и неожиданные повороты событий сопровождаются любимыми хитами Адриано Челентано, Рики и Повери, Тото Кутуньо. А танцы и музыкальные номера придадут вашему вечеру особую атмосферу итальянского праздника.

Вечер, который вы не забудете
Комедия подарит вам не только смех и отличное настроение, но и ощущение настоящего итальянского темперамента. Взрыв эмоций, юмор и музыка — то, что нужно для незабываемого отдыха!

Режиссер
Артем Серов
В ролях
Сергей Якушев
Антон Шушан
Екатерина Степанова
Георгий Джелия
Евгения Щербакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Муж моей жены Муж моей жены Муж моей жены Муж моей жены

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