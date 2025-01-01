Спектакль Муж моей жены

«Семейная разборка по-итальянски» — буря страстей и смеха

Трое в итальянской квартире

Два мужа, одна жена и всего одна квартира в солнечной Италии. Что делать? Конечно, устроить яркое, эмоциональное разбирательство прямо сейчас! И не просто разборку, а настоящую итальянскую комедию, где страсти накалены до предела.

Эмоции, песни и танцы

Эта история полна колорита: смешные недоразумения, горячие перепалки и неожиданные повороты событий сопровождаются любимыми хитами Адриано Челентано, Рики и Повери, Тото Кутуньо. А танцы и музыкальные номера придадут вашему вечеру особую атмосферу итальянского праздника.

Вечер, который вы не забудете

Комедия подарит вам не только смех и отличное настроение, но и ощущение настоящего итальянского темперамента. Взрыв эмоций, юмор и музыка — то, что нужно для незабываемого отдыха!