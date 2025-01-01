Музейный квест для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 8–12 лет.

Какое место в Екатеринбурге вы любите больше всего? Центральную площадь, набережную Исети или, возможно, двор своего дома? Квест «Путешествие из Свердловска в Екатеринбург» приглашает вас в увлекательное путешествие по истории города ХХ века.

Что вас ждет?

Во время квеста участники познакомятся с тем, как Екатеринбург менялся, строился и развивался на протяжении столетия. Через истории горожан, городские символы и хронику мы обратимся к памятным событиям и местам, которые оставили след в истории. Кроме того, каждый участник составит свой собственный список любимых достопримечательностей Екатеринбурга.

Зачем идти на квест?

Этот квест не только развлекает, но и образовывает. Дети смогут узнать много нового о родном городе, его культуре и истории. Участие в таких мероприятиях помогает развивать критическое мышление и формировать интерес к изучению исторического наследия.

Не упустите возможность открыть для себя Екатеринбург с новой стороны!