Путешествие по цветам России. Интерактивная экскурсия в Ельцин центре

Приглашаем вас в увлекательное плавание по истории нашей страны! 18 марта в 15:00 в Музее Бориса Ельцина состоится интерактивный спектакль, посвященный изменениям символов и образов России на протяжении последних 100 лет.

Что вас ждет?

Участники спектакля смогут пройти через ряд интересных заданий и поисковых заданий, которые помогут понять, как менялись цвета и узоры на одежде россиян. Вы окунетесь в атмосферу изменений, которые отражали дух времени и культурные поветрия.

Информация для зрителей

Спектакль подходит для детей в возрасте от 6 до 10 лет. Стоимость билета: 200 рублей для ребенка и 200 рублей для взрослого сопровождающего.

Где и как приобрести билеты?

Вы можете купить билет онлайн или в кассах Ельцин Центра.

Подготовьтесь к уникальному театральному опыту, который не только развлекает, но и образовывает!