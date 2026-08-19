Музыкальное занятие для детей в Музее Прокофьева

Добро пожаловать в Музей С.С. Прокофьева на яркое и увлекательное музейное занятие, посвященное апельсину и музыке! В рамках экскурсии «Апельсиновые истории» участники смогут узнать не только об истории самого фрукта, но и о культурных традициях, связанных с ним.

Музыка, сказки и мастер-класс

Вы услышите чарующую музыку из оперы «Любовь к трём апельсинам», написанную Сергеем Прокофьевым. Этот выдающийся композитор, часто называемый «солнечным богачом», подарит нам своего рода музыкальное сопровождение для нашей «апельсиновой» темы.

Кроме прослушивания музыки, участники смогут придумать свою собственную «Апельсиновую сказку» и принять участие в увлекательном мастер-классе «Сделай фрукт!», где можно будет создать свой уникальный фрукт. Это занятие будет интересно как детям, так и взрослым, любящим музыку и культурные традиции.

Организатор мероприятия

Экскурсия проводится Музеем Прокофьева, который посвятил свою деятельность жизни и творчеству знаменитого композитора. Присоединяйтесь к нам, чтобы зарядиться позитивом и узнать много нового о чудесном мире музыки и традиций!