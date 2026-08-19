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Музейное занятие в составе сборной группы «Апельсиновые истории»
Билеты от 400₽
Киноафиша Музейное занятие в составе сборной группы «Апельсиновые истории»

Музейное занятие в составе сборной группы «Апельсиновые истории»

ё 6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О выставке

Музыкальное занятие для детей в Музее Прокофьева

Добро пожаловать в Музей С.С. Прокофьева на яркое и увлекательное музейное занятие, посвященное апельсину и музыке! В рамках экскурсии «Апельсиновые истории» участники смогут узнать не только об истории самого фрукта, но и о культурных традициях, связанных с ним.

Музыка, сказки и мастер-класс

Вы услышите чарующую музыку из оперы «Любовь к трём апельсинам», написанную Сергеем Прокофьевым. Этот выдающийся композитор, часто называемый «солнечным богачом», подарит нам своего рода музыкальное сопровождение для нашей «апельсиновой» темы.

Кроме прослушивания музыки, участники смогут придумать свою собственную «Апельсиновую сказку» и принять участие в увлекательном мастер-классе «Сделай фрукт!», где можно будет создать свой уникальный фрукт. Это занятие будет интересно как детям, так и взрослым, любящим музыку и культурные традиции.

Организатор мероприятия

Экскурсия проводится Музеем Прокофьева, который посвятил свою деятельность жизни и творчеству знаменитого композитора. Присоединяйтесь к нам, чтобы зарядиться позитивом и узнать много нового о чудесном мире музыки и традиций!

Купить билет на выставка Музейное занятие в составе сборной группы «Апельсиновые истории»

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Август
Сентябрь
19 августа среда
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
20 августа четверг
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
21 августа пятница
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
22 августа суббота
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
23 августа воскресенье
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
27 августа четверг
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
28 августа пятница
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
29 августа суббота
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
30 августа воскресенье
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
3 сентября четверг
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
4 сентября пятница
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
6 сентября воскресенье
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
9 сентября среда
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
10 сентября четверг
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
11 сентября пятница
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
12 сентября суббота
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
13 сентября воскресенье
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
16 сентября среда
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
17 сентября четверг
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
18 сентября пятница
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
19 сентября суббота
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
20 сентября воскресенье
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
23 сентября среда
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
24 сентября четверг
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
25 сентября пятница
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
26 сентября суббота
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 550 ₽
27 сентября воскресенье
14:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽

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