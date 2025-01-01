«Награда для героя»: праздник благодарности для детей в Ельцин центре

Что такое герой в жизни каждого ребенка? Это может быть мама или папа, друг, учитель, а может, сказочный персонаж. Подарить своему герою особую награду – это замечательная идея! Занятие «Награда для героя» поможет детям выразить свою благодарность.

Что вас ждет на занятии?

На мастер-классе участники познакомятся с историей создания и вручения орденов и медалей. Они побывают в роли настоящих исследователей, изучая традиции награждения. Встреча с реальными героями страны даст возможность детям услышать вдохновляющие истории о подвигах, совершенных во имя Отечества.

Творческий процесс

На основе полученных знаний юные участники создадут собственные награды, которые затем вручат своим героям. Это станет не только увлекательным творческим опытом, но и уроком о значении благодарности и признания.

Как принять участие?

Билеты на занятие можно приобрести онлайн. Обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее записаться!