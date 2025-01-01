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Музейное занятие «Мастерская изобретений»
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Музейное занятие «Мастерская изобретений»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музейное занятие для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 6-10 лет.

Знаете ли вы, что изобрели в России? О чем думают изобретатели, когда придумывают новую идею? Мы приглашаем детей и родителей разобраться в этих увлекательных вопросах и узнать, как изобретения меняли жизни людей.

Погружение в мир изобретений

Вместе с опытным музейным педагогом ребята познакомятся с изобретениями ХХ века. Участники занятия смогут погрузиться в атмосферу научного бюро, где они узнают о том, как возникают идеи и какие шаги необходимы для их реализации.

Создание елочной игрушки

В рамках занятия дети придумают свое уникальное изобретение и воплотят его в жизнь, создав елочную игрушку из воздушного пластилина. Это не только творческий процесс, но и возможность развить навыки командной работы и креативного мышления.

Не упустите шанс провести время с пользой и интересом! Ждем вас и ваших детей на этом замечательном музейном занятии в Ельцин Центре!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

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