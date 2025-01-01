Меню
Музейное занятие «Хранители времени»
Музейное занятие «Хранители времени»

Музейная мастерская для детей в Ельцин Центре

Рекомендуемый возраст: 4-7 лет.

Реставратор — настоящий музейный герой. Его задача заключается в восстановлении и сохранении экспонатов, а также поддержании их внешнего вида, чтобы как можно больше людей могли познакомиться с искусством и историей своей страны.

Увлекательный квест

Юных гостей ожидает увлекательный квест по музею. В ходе этого приключения малыши получат возможность разыскать инструменты, необходимые для реставрации. Это отличный способ развивать наблюдательность и умение работать в команде.

Мастер-класс по реставрации

Во время мастер-класса участники научатся бережно относиться к предметам прошлого. Они также смогут подготовить картину к выставке, что станет не только познавательным, но и творческим опытом.

Приходите в Ельцин Центр, чтобы окунуться в мир искусства и истории вместе с вашими детьми!

27 сентября суббота
14:30
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 300 ₽

