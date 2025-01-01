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Музейная открытка своими руками
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Музейная открытка своими руками

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О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс по изготовлению старинных открыток

Старинные открытки — это не просто бумажные изделия, но и настоящие носители истории. Каждая открытка хранит в себе уникальные факты и события, которые отражают эпоху своего времени. Многие из этих ценностей находятся в частных коллекциях и музеях, и теперь у вас есть возможность узнать о них больше.

Что вас ждет на занятии?

На нашем мастер-классе вы не только погрузитесь в увлекательный мир старинных открыток, но и получите возможность:

  • Узнать интересные факты и занимательные истории, связанные с историей открыток;
  • Научиться изготавливать тематическую открытку своими руками;
  • Овладеть навыками стильного оформления, включая технику подписывания перьевой ручкой.

Зачем это нужно?

Изготовление открыток — это не только творческий процесс, но и отличный способ самовыражения. Вы сможете создать уникальный подарок для близких или просто порадовать себя. Кроме того, знание истории открыток поможет вам лучше понять культурные традиции и обычаи разных эпох.

Запись и информация

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события! Для записи на мастер-класс и получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным контактам.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 28 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽
Рязань, 29 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
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Исторические выставки
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
2 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
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Исторический
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
31 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
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Исторические выставки
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
27 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
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