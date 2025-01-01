Музейная мастерская для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 8–12 лет.

Приглашаем молодых зрителей увидеть мир глазами художников! В нашей мастерской участники отправятся в увлекательное путешествие в эпоху Советского Союза, когда труд был не только правом, но и обязанностью гражданина.

Занятие с педагогом

Во время занятия наши маленькие художники будут изучать советские плакаты, которые иллюстрируют трудящиеся и тунеядцев. Вместе с педагогом они узнают, как художники последнего века призывали людей к труду, используя различные образы и слова. Это не просто обучение, но и возможность задуматься о значении труда и его места в жизни общества.

Создание своего плаката

В финале занятия участники смогут проявить свои творческие способности на мастер-классе, где создадут собственный плакат на актуальную тематику. Мы верим, что каждый ребенок найдет в этом процессе что-то вдохновляющее и интересное!

Приходите в Ельцин Центр и погружайтесь в замечательный мир искусства и истории вместе с нами!