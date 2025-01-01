Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музейная мастерская «Свобода рисовать. Трудимся на славу!»
Киноафиша Музейная мастерская «Свобода рисовать. Трудимся на славу!»

Музейная мастерская «Свобода рисовать. Трудимся на славу!»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музейная мастерская для детей в Ельцин Центре

Рекомендованный возраст: 8–12 лет.

Приглашаем молодых зрителей увидеть мир глазами художников! В нашей мастерской участники отправятся в увлекательное путешествие в эпоху Советского Союза, когда труд был не только правом, но и обязанностью гражданина.

Занятие с педагогом

Во время занятия наши маленькие художники будут изучать советские плакаты, которые иллюстрируют трудящиеся и тунеядцев. Вместе с педагогом они узнают, как художники последнего века призывали людей к труду, используя различные образы и слова. Это не просто обучение, но и возможность задуматься о значении труда и его места в жизни общества.

Создание своего плаката

В финале занятия участники смогут проявить свои творческие способности на мастер-классе, где создадут собственный плакат на актуальную тематику. Мы верим, что каждый ребенок найдет в этом процессе что-то вдохновляющее и интересное!

Приходите в Ельцин Центр и погружайтесь в замечательный мир искусства и истории вместе с нами!

Купить билет на выставка Музейная мастерская «Свобода рисовать. Трудимся на славу!»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
14:30
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 300 ₽

В ближайшие дни

Посещение Музея и Арт-галереи
12+
Исторические выставки Современное искусство
Посещение Музея и Арт-галереи
25 октября в 10:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Посещение Арт-галереи
12+
Современное искусство
Посещение Арт-галереи
9 октября в 10:00 Ельцин Центр
от 200 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
12 октября в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше