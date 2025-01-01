История новогодних открыток в Музее искусства Санкт-Петербурга

Традиция новогодней почты в России насчитывает более ста лет! На нашем увлекательном занятии вы сможете узнать о мире новогодних и рождественских открыток, о героях и сюжетах, которые прошли сквозь призму времени и истории страны.

История героев

Когда же на открытках появились такие знакомые персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка? Как они выглядели в разные годы? Мы ответим на эти вопросы и познакомимся с эволюцией этих ярких образов.

Традиции и курьезы

Далеко не все известно о начале традиции обмена открытками. Например, почему первые рождественские открытки были выпущены комитетом Красного Креста? Такие факты раскроют неожиданные стороны истории праздника.

Политическая символика

Интересно, что часто героем новогодних открыток становился руководитель государства. Это явление вызывает вопросы о том, как политика и культура связаны между собой.

Творческая мастерская

В завершение занятия вы сможете проявить свои художественные способности и создать собственную новогоднюю открытку, используя лучшие традиции графического искусства. Приходите, чтобы погрузиться в атмосферу творчества и веселья!