Музейная мастерская «Бумажный модельер»
6+
Творческая мастерская «Путешествие в 90-е» в Ельцин центре

Приглашаем вас в уникальную музейную мастерскую, посвященную популярным бумажным куклам 1990-х годов. Это не только возможность погрузиться в атмосферу того времени, но и шанс раскрыть свои творческие способности!

Создание бумажных кукол

На занятии участники смогут самостоятельно создать бумажную куклу, которая станет отражением их вкусов и предпочтений. Это увлекательное занятие перенесет вас в эпоху, когда каждая девочка мечтала о собственном комплекте кукол, похожих на знаменитую Барби.

Станьте стилистом и дизайнером

Помимо изготовления кукол, вас ждет возможность попробовать себя в роли стилиста и дизайнера одежды. Используя предметы гардероба XX века, создайте уникальный образ для своей куклы. Это отличная возможность развить креативное мышление и научиться комбинировать различные элементы в одном стиле.

Интересные факты о бумажных куклах

Бумажные куклы получили большую популярность в 1990-х благодаря доступности и простоте использования. Их можно было легко раскрашивать, наряжать и комбинировать, что делало игры с ними бесконечно увлекательными для детей. Так что, если вы хотите окунуться в детские воспоминания или сыграть с вашим ребенком, этот мастер-класс — для вас!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и привнести в свою жизнь немного ностальгии!

Екатеринбург, 13 сентября
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

