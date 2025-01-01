Меню
Приглашаем вас на уникальную интерактивную игру «Ветер перемен», которая перенесет участников в атмосферу 80–90-х годов. Это время, когда каждое утро приносило новые открытия, а повседневная жизнь насыщалась изменениями.

Погружение в эпоху перемен

Что носили люди в те годы? Какую музыку слушали и чем занимались в свободное время? На эти и другие вопросы участники получат ответы в ходе увлекательной экскурсии. Вам представится возможность узнать, как обретенные свободы и новые возможности сформировали общество в России в это знаковое время.

Информация о мероприятии

  • Дата и время: 16 сентября, 14:30
  • Место проведения: Музей Бориса Ельцина
  • Стоимость: детский билет — 200 рублей, билет для сопровождающего взрослого — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 10-12 лет

Как записаться?

Вы можете задать интересующие вопросы и узнать подробности о мероприятии. Контакты для справок:

  • Телефон: +7 (343) 312–43–43
  • Телефон: +7 (909) 005-53-35

Не упустите возможность узнать больше о важных исторических событиях и почувствовать дух эпохи!

