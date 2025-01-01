Приглашаем вас на уникальную интерактивную игру «Ветер перемен», которая перенесет участников в атмосферу 80–90-х годов. Это время, когда каждое утро приносило новые открытия, а повседневная жизнь насыщалась изменениями.
Что носили люди в те годы? Какую музыку слушали и чем занимались в свободное время? На эти и другие вопросы участники получат ответы в ходе увлекательной экскурсии. Вам представится возможность узнать, как обретенные свободы и новые возможности сформировали общество в России в это знаковое время.
Вы можете задать интересующие вопросы и узнать подробности о мероприятии. Контакты для справок:
Не упустите возможность узнать больше о важных исторических событиях и почувствовать дух эпохи!