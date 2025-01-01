Интерактивная экскурсия в Музее йоги Sanskar

Приглашаем вас на уникальное аудиовизуальное путешествие через века в первый в России и второй в мире Музей традиционной йоги. Музей расположен в Санкт-Петербурге при аутентичном центре йоги Sanskar, который был основан брамином из Индии Вишну Шаран Шуклой.

Погружение в историю йоги

В рамках экскурсии вы сможете насладиться:

Гранд-макетом Варанаси;

Четырьмя тематическими залами;

Более 100 экспонатами, рассказывающими о развитии йоги на протяжении веков.

Каждый элемент выставки поможет вам понять, как йога прошла свой путь сквозь время и как она отражается в современности. Вы сможете увидеть уникальные текстовые материалы, артефакты, а также насладиться завораживающими звуковыми и световыми инсталляциями.

Экспертный взгляд на практику

Музей предлагает сбалансированный и экспертный взгляд на йогу, что особенно важно в условиях путаницы, возникшей в практике йоги как в Индии, так и за ее пределами. Это путешествие станет не только образовательным, но и вдохновляющим для всех, кто интересуется этой древней практикой.

Не упустите шанс посетить этот уникальный музей и погрузиться в мир йоги!