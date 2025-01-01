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Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
Киноафиша Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века

Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Интерактивная экскурсия в Музее йоги Sanskar

Приглашаем вас на уникальное аудиовизуальное путешествие через века в первый в России и второй в мире Музей традиционной йоги. Музей расположен в Санкт-Петербурге при аутентичном центре йоги Sanskar, который был основан брамином из Индии Вишну Шаран Шуклой.

Погружение в историю йоги

В рамках экскурсии вы сможете насладиться:

  • Гранд-макетом Варанаси;
  • Четырьмя тематическими залами;
  • Более 100 экспонатами, рассказывающими о развитии йоги на протяжении веков.

Каждый элемент выставки поможет вам понять, как йога прошла свой путь сквозь время и как она отражается в современности. Вы сможете увидеть уникальные текстовые материалы, артефакты, а также насладиться завораживающими звуковыми и световыми инсталляциями.

Экспертный взгляд на практику

Музей предлагает сбалансированный и экспертный взгляд на йогу, что особенно важно в условиях путаницы, возникшей в практике йоги как в Индии, так и за ее пределами. Это путешествие станет не только образовательным, но и вдохновляющим для всех, кто интересуется этой древней практикой.

Не упустите шанс посетить этот уникальный музей и погрузиться в мир йоги!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:00 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 20:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 500 ₽ 12:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Музей йоги Sanskar Санкт-Петербург, Гражданская, 13–15
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽

Фотографии

Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века

В ближайшие дни

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Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
20 августа в 15:00 Музей «В Тишине»
от 2100 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
20 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
23 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
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