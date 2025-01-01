Интерактивная выставка в Музее Иллюзий оптических иллюзий в Москве

Приглашаем вас в уникальное интерактивное пространство — Музей оптических иллюзий! Здесь иллюзии оживают и уносят вас в необычайные места и миры. Музей расположен рядом с канатной дорогой, у самой знаменитой смотровой площадки Москвы.

Что вас ждет?

Шагнув в изумительные оптические миражи, вы:

перенесетесь в сказочный лес;

узнаете тайны древнего Египта;

исследуете затонувшую Атлантиду;

поиграете с тиграми;

полюбуетесь панорамой Москвы с ладони Кинг-Конга;

даже летом прокатитесь на сноуборде с Воробьёвых Гор;

Не упустите возможность сделать потрясающие фотографии в десятках невероятных локаций!

Информация для посетителей

Музей Иллюзий ждет детей и взрослых в путешествие, полное чудес! Обратите внимание на некоторые важные моменты:

Дети до 5 лет проходят бесплатно (при подтверждении возраста).

Если ребенку исполнилось 5 лет, необходим отдельный билет.

Билет действует в течение одного года с даты покупки.

Один билет действителен на одного человека и не является именным.

Дети до 7 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Часы работы

Выставка открыта:

Выходные и праздничные дни: с 10:00 до 22:00;

Будни: с 11:00 до 22:00.

Не упустите шанс испытать магию оптических иллюзий и провести незабываемый день в Музее Иллюзий!