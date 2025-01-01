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Музей оптических иллюзий Москвы
Билеты от 350₽
Киноафиша Музей оптических иллюзий Москвы

Музей оптических иллюзий Москвы

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Билеты от 350₽

О концерте/спектакле

Интерактивная выставка в Музее Иллюзий оптических иллюзий в Москве

Приглашаем вас в уникальное интерактивное пространство — Музей оптических иллюзий! Здесь иллюзии оживают и уносят вас в необычайные места и миры. Музей расположен рядом с канатной дорогой, у самой знаменитой смотровой площадки Москвы.

Что вас ждет?

Шагнув в изумительные оптические миражи, вы:

  • перенесетесь в сказочный лес;
  • узнаете тайны древнего Египта;
  • исследуете затонувшую Атлантиду;
  • поиграете с тиграми;
  • полюбуетесь панорамой Москвы с ладони Кинг-Конга;
  • даже летом прокатитесь на сноуборде с Воробьёвых Гор;

Не упустите возможность сделать потрясающие фотографии в десятках невероятных локаций!

Информация для посетителей

Музей Иллюзий ждет детей и взрослых в путешествие, полное чудес! Обратите внимание на некоторые важные моменты:

  • Дети до 5 лет проходят бесплатно (при подтверждении возраста).
  • Если ребенку исполнилось 5 лет, необходим отдельный билет.
  • Билет действует в течение одного года с даты покупки.
  • Один билет действителен на одного человека и не является именным.
  • Дети до 7 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Часы работы

Выставка открыта:

  • Выходные и праздничные дни: с 10:00 до 22:00;
  • Будни: с 11:00 до 22:00.

Не упустите шанс испытать магию оптических иллюзий и провести незабываемый день в Музее Иллюзий!

Купить билет на выставка

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Музей оптических иллюзий Москва, Косыгина, 28, стр. 2
22:00 от 350 ₽

Фотографии

Музей оптических иллюзий Москвы Музей оптических иллюзий Москвы Музей оптических иллюзий Москвы

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