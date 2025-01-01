Интерактивная выставка в Музее Иллюзий оптических иллюзий в Москве
Приглашаем вас в уникальное интерактивное пространство — Музей оптических иллюзий! Здесь иллюзии оживают и уносят вас в необычайные места и миры. Музей расположен рядом с канатной дорогой, у самой знаменитой смотровой площадки Москвы.
Что вас ждет?
Шагнув в изумительные оптические миражи, вы:
- перенесетесь в сказочный лес;
- узнаете тайны древнего Египта;
- исследуете затонувшую Атлантиду;
- поиграете с тиграми;
- полюбуетесь панорамой Москвы с ладони Кинг-Конга;
- даже летом прокатитесь на сноуборде с Воробьёвых Гор;
Не упустите возможность сделать потрясающие фотографии в десятках невероятных локаций!
Информация для посетителей
Музей Иллюзий ждет детей и взрослых в путешествие, полное чудес! Обратите внимание на некоторые важные моменты:
- Дети до 5 лет проходят бесплатно (при подтверждении возраста).
- Если ребенку исполнилось 5 лет, необходим отдельный билет.
- Билет действует в течение одного года с даты покупки.
- Один билет действителен на одного человека и не является именным.
- Дети до 7 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
Часы работы
Выставка открыта:
- Выходные и праздничные дни: с 10:00 до 22:00;
- Будни: с 11:00 до 22:00.
Не упустите шанс испытать магию оптических иллюзий и провести незабываемый день в Музее Иллюзий!