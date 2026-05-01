Посещение музея Гарри Поттера «ХогвартсХолл» в Новосибирске

Музей Гарри Поттера «ХогвартсХолл» - это уникальное пространство, которое приглашает посетителей отправиться в мир любимых книг о волшебниках. Здесь воссозданы культовые места и персонажи, знакомые каждому с детства. «Сказка оживает в реальности» - так можно описать атмосферу, царящую внутри музея.

Волшебное пространство

Каждый уголок музея пронизан магией. Вы сможете заглянуть в волшебную лавку «ХогвартсМаг», где найдёте не только магические предметы и костюмы студентов школы, но и множество сувениров. Это идеальное место для того, чтобы унести с собой частичку волшебства.

Волшебные мастер-классы

Кроме экспозиций, в музее проводятся магические мастер-классы. Это отличная возможность попробовать себя в роли волшебника и научиться интересным трюкам. Убедитесь сами, что магия доступна каждому!

Посещение для детей

Обратите внимание, что дети до 13 лет могут посещать музей только в сопровождении взрослых. При этом для детей до пяти лет вход бесплатный, при условии, что их сопровождают родители. Это делает музей идеальным местом для семейного отдыха.

Не упустите возможность окунуться в сказку и провести время в обществе любимых героев из мира Гарри Поттера!