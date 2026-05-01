Музей Гарри Поттера
0+
О выставке

Посещение музея Гарри Поттера «ХогвартсХолл» в Новосибирске

Музей Гарри Поттера «ХогвартсХолл» - это уникальное пространство, которое приглашает посетителей отправиться в мир любимых книг о волшебниках. Здесь воссозданы культовые места и персонажи, знакомые каждому с детства. «Сказка оживает в реальности» - так можно описать атмосферу, царящую внутри музея.

Волшебное пространство

Каждый уголок музея пронизан магией. Вы сможете заглянуть в волшебную лавку «ХогвартсМаг», где найдёте не только магические предметы и костюмы студентов школы, но и множество сувениров. Это идеальное место для того, чтобы унести с собой частичку волшебства.

Волшебные мастер-классы

Кроме экспозиций, в музее проводятся магические мастер-классы. Это отличная возможность попробовать себя в роли волшебника и научиться интересным трюкам. Убедитесь сами, что магия доступна каждому!

Посещение для детей

Обратите внимание, что дети до 13 лет могут посещать музей только в сопровождении взрослых. При этом для детей до пяти лет вход бесплатный, при условии, что их сопровождают родители. Это делает музей идеальным местом для семейного отдыха.

Не упустите возможность окунуться в сказку и провести время в обществе любимых героев из мира Гарри Поттера!

28 мая четверг
12:00
29 мая пятница
30 мая суббота
31 мая воскресенье
1 июня понедельник
2 июня вторник
3 июня среда
4 июня четверг
5 июня пятница
6 июня суббота
7 июня воскресенье
8 июня понедельник
9 июня вторник
10 июня среда
11 июня четверг
12 июня пятница
13 июня суббота
14 июня воскресенье
15 июня понедельник
16 июня вторник
17 июня среда
18 июня четверг
19 июня пятница
20 июня суббота
21 июня воскресенье
22 июня понедельник
23 июня вторник
24 июня среда
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
25 июня четверг
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
26 июня пятница
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
27 июня суббота
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
28 июня воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 990 ₽
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
29 июня понедельник
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
30 июня вторник
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
1 июля среда
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
2 июля четверг
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
3 июля пятница
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
4 июля суббота
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
5 июля воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 990 ₽
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
6 июля понедельник
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
7 июля вторник
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
8 июля среда
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
9 июля четверг
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
10 июля пятница
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
11 июля суббота
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
12:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
13:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
14:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
15:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
16:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
17:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
18:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 940 ₽
12 июля воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47