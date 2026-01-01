Оповещения от Киноафиши
МузАРТ в Алматы
Киноафиша МузАРТ в Алматы

МузАРТ в Алматы

О концерте

МузАрт тобы 2001 жылы құрылды. Команда мүшелері Мейрамбек Беспаев, Кенжебек Жанәбілов және Сәкен Майғазиев Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдаған. Топтың аты: «М» музыка, «УЗ» (көне түркі тілінен аударғанда) қарапайымдылық, «ART» тау шыңын білдіреді. Топ вокалистері «Дарын» мемлекеттік сыйлығының лауреаттары және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістері. Вокалдық-аспаптық топтың әндері негізінен эстрадалық музыка жанрына жатады. Сондай-ақ ансамбль репертуарынан халық және ретро әндерді де таба аласыз. 10 жыл ішінде топта 46 ән бар. Мысалы: «Өз елім», «Шынарым», «Шашбаулым», «Қазақтай ел қайда», «Сағындым Алматымды», «Үшқоңыр», «Анаға сәлем», «Қайран көңіл». 3 жинақ: «Сенің көзің», «Әттең-ай» және «Есіне ал».

Өзінің ерекше стилі мен қайталанбас үнімен миллиондаған жанкүйерлердің жүрегін жаулаған топ ұмытылмас әсерлер мен эмоциялар сыйлау үшін қалаңызға ат басын тіреп отыр.

Жанды дауыс, хиттерден ләззат алу және бірегей керемет атмосферасын сезіну үшін концертке шақырамыз!

Купить билет на концерт МузАРТ в Алматы

В других городах
Март
21 марта суббота
16:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56
22 марта воскресенье
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

