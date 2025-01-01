Спектакль Муза и Музык

Меню
Муза и Музык
18+
Иммерсивный театр: погружение в атмосферу

Ты заходишь в бар — и погружаешься в уникальную атмосферу, где всё может произойти. Бармен подаёт тебе коктейль, вокруг слышен шёпот невидимых разговоров, а через мгновение кто-то обращается к тебе по имени, хотя ты никому его не называл. Это не просто спектакль — это настоящий парадокс выбора: быть зрителем или участником!

Что такое иммерсивный театр?

Иммерсивный театр — это жанр, который размывает границы между актёрами и зрителями. Он создаёт иллюзию полного присутствия в сюжете. Вы не просто сидите в зрительном зале; вы становитесь неотъемлемой частью происходящего. Действие разворачивается вокруг вас, и каждый ваш шаг может повлиять на ход спектакля.

Ожидайте неожиданного

Приготовьтесь к захватывающим событиям и неожиданным поворотам. Зритель здесь оказывается в центре событий, обретая возможность взаимодействовать с персонажами и влиять на развитие сюжета. Ваши выборы имеют значение!

Подготовка к спектаклю

Прежде чем отправиться в захватывающее путешествие, знай: желательно заранее ознакомиться с концепцией произведения. Иммерсивный театр может включать элементы взаимодействия, поэтому будьте готовы к активной роли в сюжете.

Не упустите возможность стать частью чего-то необычного и запоминающегося! Откройте для себя новое пространство для эмоций и переживаний в каждой детали спектакля.

Сентябрь
25 сентября четверг
19:00
Руки вверх! Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 23
от 2000 ₽

Разговоры влюбленных
16+
Комедия
Разговоры влюбленных
18 октября в 15:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
22 января в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1800 ₽
Сказка в лесу
0+
Детский Кукольный
Сказка в лесу
18 октября в 10:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 1800 ₽
