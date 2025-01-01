Muz Bit Unlock: Музыкальный проект, который нельзя пропустить

9 августа в Краснодаре на площадке «Порт 219» стартует первый концерт нового музыкального проекта Muz Bit Unlock. В этом уникальном событии выступят такие артисты, как ZOLOTO, Internet Girl, PLC и Symbol.

Концепция Muz Bit Unlock

Muz Bit Unlock стремится стереть границы между музыкальными стилями и городами, собирая на одной сцене как российских, так и зарубежных музыкантов из самых разных направлений. Первая остановка тура — Краснодар, где хедлайнером вечера станет Владимир Золотухин (ZOLOTO), адепт фешенебельного инди-попа.

О ZOLOTO

Музыка ZOLOTO — это вневременной поп, гармонично вплетённый в современные реалии. Его прилипчивые хиты регулярно попадают в тренды TikTok, а тексты полны отсылок к поп-культуре и духу романтики. ZOLOTO — это тот парень, который, задумчиво стоя в стороне, привлекает внимание и собирает солдауты на крупнейших площадках страны.

Internet Girl: Новый взгляд на поп-музыку

Также на сцене выступит бойзбенд нового поколения из ЮАР — Internet Girl. Их музыка сочетает агрессивные и притягательные элементы панка, хип-хопа и электроники. Трио заняло уникальную нишу, предлагая гранжевую энергию и инновационное звучание, что сделало их выступления успешными в Москве и Санкт-Петербурге.

Поддержка от локальных артистов

Хедлайнерские сеты поддержат два талантливых исполнителя из Краснодара: PLC, полуфиналист шоу «Песни» на ТНТ и основатель баттл-рэп лиги SLOVO, а также Symbol — проект Никиты Стеблина, который определяет звук авангардной электроники. Symbol предлагает мощное live-шоу, где живые инструменты встречаются с техно-ритмами и дерзкими речитативами.

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