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Muz Bit Unlock
Билеты от 1900₽
Киноафиша Muz Bit Unlock

Muz Bit Unlock

18+
Возраст 18+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Muz Bit Unlock: Музыкальный тур без границ

11 октября на площадке TAU в Москве пройдет концерт в рамках нового музыкального проекта Muz Bit Unlock. Это тур, который объединяет артистов разных стилей и городов, создавая уникальную атмосферу творчества и свободы. Главная идея проекта — музыка без границ.

Хедлайнеры вечера

Хотя имя хедлайнера московского концерта пока держится в секрете, в лайнапе уже есть известное имя — Internet Girl. Этот бойзбенд из ЮАР стал любимцем публики благодаря своей уникальной смеси приторных поп-припевов, бодрого панка, хип-хопа и электроники. Трио удачно сочетает гранжевую энергию живой группы с передовым звучанием.

Поддержка от талантливых исполнителей

Выступление Internet Girl будет сопровождаться выступлениями еще двух артистов. За самобытный инди-рок в этот вечер ответит проект «тима ищет свет», возглавляемый Тимофеем Якимовым. За последние пару лет он стал одной из ключевых фигур русскоязычной независимой сцены, умело сочетая дерзость жанра с прилипчивыми поп-припевами, создавая романтическую меланхолию.

На сцену также выйдет трио «ЛАУД», один из самых востребованных электронных проектов России. Уфимцы Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith) уже почти 10 лет являются трендсеттерами отечественной поп-сцены, создавая внежанровую и актуальную музыку.

Где и как приобрести билеты

Билеты на концерт Muz Bit Unlock в Москве уже доступны на сайте тура. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Чтобы оставаться в курсе всех анонсов, подписывайтесь на социальные сети проекта.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
19:00 от 1900 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Пространство Temple of Deer Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 1
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Muz Bit Unlock Muz Bit Unlock

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