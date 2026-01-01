MUZ BIT UNLOCK 2026: главное музыкальное событие в Екатеринбурге

В МТС Live Холле Екатеринбург пройдет яркое музыкальное событие MUZ BIT UNLOCK 2026. На сцене встретятся как известные артисты, так и новые имена, среди которых FEDUK, SETTLERS, AMCHI, SIPE и DJ M.E.G.

Что ожидать на мероприятии?

Гостей ждут не только хедлайнеры, но и специальные гости, победители музыкальных отборов, а также насыщенные контент-зоны. Это событие станет настоящим праздником для любителей современной музыки и активного отдыха.

Атмосфера и энергетика

MUZ BIT UNLOCK 2026 обещает уникальную атмосферу, которая объединит людей через музыку. Здесь вас ждут зажигательные выступления и возможность открыть новую грань в восприятии музыки.

Не упустите шанс!

Если вы хотите быть в центре главных музыкальных событий начала года, не пропустите MUZ BIT UNLOCK 2026. Это будет не просто концерт, а культурное движение, которое стоит увидеть!